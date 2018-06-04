Ради чего объединились БЮТ и Наша Украина?

В субботу, 24 февраля, лидер БЮТ Юлия Тимошенко и председатель совета НСНУ Виктор Балога подписали соглашение о создании единой оппозиции.

Каковы причины и возможные последствия такого объединения? Комментируют политики и политологи.

Павел Жебривский, народный депутат (НУ): В СОГЛАШЕНИИ НЕ НАЙДЕТЕ УПОМИНАНИЯ О ЕДИНОМ ЛИДЕРЕ

Хотелось бы быть оптимистом и верить в то, что соглашение между БЮТ и НУ будет долговременным.

Речь идет не об объединении блоков (если бы об этом шла речь, я первый был бы против), речь идет о координации усилий.

С соглашением в его нынешнем виде фракция НУ согласна. Был закон об оппозиции, который предусматривал единого лидера и принятие решений большинством голосов, что фактически означало диктатуру одной политической силы в оппозиции. При таких условиях «Наша Украина» как политическая сила была бы нивелирована и исчезла бы с политической карты. В данном соглашении вы не найдете упоминаний ни о законе об оппозиции, ни о едином лидере – сотрудничество паритетное. Никаких требований в отношении общего списка или раздела должностей мы не выдвигаем. Ничего принципиально нового в соглашении об объединении нет, это 90% соглашение, подписанное в свое время между БЮТ, НУ и социалистами.

Объединение нужно в первую очередь, чтобы не допустить всевластия коалиции и ПР. Наши цели – предотвратить ограничение полномочий Президента и уничтожение самого института президентства, не допустить продолжения бестолковой конституционной реформы – теперь уже на местах, в результате чего Украина фактически была бы уничтожена как соборное государство, и помешать принятию законов, которые принимаются исключительно в интересах крупного капитала. Благодаря координации действий с БЮТ и вето Президента мы сможем обеспечить достижение этих целей.

Думаю, залогом верности договоренностям со стороны БЮТ послужит то, что они не захотят терять электорат, который сегодня поделился между БЮТ и НУ.

Для НУ роспуск парламента не ключевой тезис, мы никогда не станем толкать Президента к антиконституционным действиям. Мы считаем, что досрочные парламентские выборы возможны лишь в случае их конституционности. Сегодня конституционных оснований для роспуска парламента нет. Об этом же заявил и председатель Совета нашей партии Виктор Балога. Такие основания могут появиться, если Конституционный суд примет решение о нелегитимности Кабинета министров.

Василий Киселев, народный депутат (ПР): СОГЛАШЕНИЕ ПРОДЛИТСЯ ДО ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЗАКОН ОБ ОППОЗИЦИИ

О каком соглашении идет речь? Их уже было столько, что все уже запутались. И чем все они заканчивались? Одним соглашением больше, одним меньше – ничего хорошего из этого все равно не выйдет. Они объединились ситуативно в поиске выхода из ситуации, которая складывается не на их пользу.

То, что оппозиция подняла волну о проведении досрочных парламентских выборов, доказывает: им нечего сказать и потому они таким образом шантажируют – не Верховную Раду или Партию регионов, – а общество.

Нас все время обвиняют в том, что мы у кого-то отнимаем полномочия. На самом деле Президент все время воюет с Верховной Радой для того, чтобы не передавать ей полномочия в соответствии с изменениями в Конституцию, действующими с 1 января 2006 года. Сегодня он выступает за досрочные выборы. Что ж тут лукавить? Основная задача объединения оппозиции - досрочные выборы. Соглашение подписывал руководитель Секретариата Президента и по совместительству председатель партии, но почетным председателем этой партии является Президент.

Президент сегодня не выступает консолидирующей общество фигурой. Если бы он думал об объединении страны, разве позволил бы своему штатному советнику Луценко ездить по Украине и делать то, что он делает? Разве позволил бы себе не выполнять Конституцию, когда несколько десятков областных и районных советов приняли решение о том, что губернаторы отдельных областей и руководители местных советов не соответствуют занимаемым должностям. В Конституции записано, что Президент в таком случае обязан отправить их в отставку. Он этого не делает. А в это время губернатор Харьковской области Аваков призывает не платить за коммунальные услуги, доказывая, что вертикальная ветвь исполнительной власти, которая замыкается на Президента, саботирует решение Кабмина по выяснению ситуации с тарифами.

Мы видим, как развиваются события и не боимся досрочных выборов, хотя и не одобряем такую идею – это деньги, это беспокойство в обществе. С другой стороны, то, что происходит, не может длиться бесконечно. Недавно на телевидении я заявил, что вношу на рассмотрение Верховной Рады законопроект, согласно которому предлагается проведение одновременных досрочных выборов Президента Украины и Верховной Рады. Если мое предложение будет поддержано Верховной Радой, то такие выборы состоятся 30 сентября.

Все помнят события 1994 года, когда Верховная Рада и Президент не смогли придти к согласию. И возникла необходимость принимать новую Конституцию и переизбирать Президента и парламент. Сегодня действия Президента все больше нацелены на разъединение, несмотря на то, что премьер-министр прилагает чрезвычайные усилия для того, чтобы ситуацию уладить, повернуть ее в правовое русло.

Не думаю, что это соглашение продлится долго. Если нужно будет принимать закон об оппозиции, то Тимошенко будет голосовать вместе с Партией регионов, не смотря на то, что она там подписала. И это касается не только закона об оппозиции.

Анатолий Семинога, народный депутат (БЮТ): МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ ПРОСТО СИДЕТЬ И ЖАТЬ НА КНОПКИ

Зачем БЮТ это объединение? Может, нам оно и ни к чему, но это объединение нужно Украине. Я убежден: если этого объединения не будет, то не будет и демократической Украины. Очень много и внешних, и внутренних сил, которые хотели бы использовать Украину для своих собственных потребностей. Я лично искренне верю, что этот шаг принесет новое качество власти – если не сегодня, то через какое-то время.

Мы не собираемся диктовать Президенту, какие законы запрещать. Но, с другой стороны, как влиять на власть сегодня, когда всех беспокоят тарифы, а Кабинет министров открещивается от проблемы, говорит, что это проблема не наша, а местных советов? Для чего такая власть? Только для того, чтобы направлять средства на свои предприятия, которые бы давали 14% роста ВВП?

Я убежден, если мы не обеспечим сейчас приход к власти демократических сил, то Украина еще на много лет погрязнет в этой феодальной системе, которую нам построил господин Кучма.

Что касается закона об оппозиции, то он нужен не оппозиции – он нужен Украине.

Если коалиция не захочет голосовать за него, то мы будем действовать другими методами. Они же жаловались, бедные, что их заставили в темноте работать. Это следствие того, что коалиция не дает оппозиции работать в правовом поле. Потому оппозиция прибегает к тем методам воздействия, которые ей доступны – будь то уличные акции или определенные действия в парламенте. И пусть не жалуются, что им мешают работать.

В том, что сегодня в Украине есть власть, многие сомневаются – и внутри Украины, и за ее пределами. А вот в том, что в Украине есть оппозиция, не сомневается никто. Оппозиция, насчитывающая в парламенте около двухсот мандатов, – это сила, которая способна влиять на процессы в государстве.

Для того, чтобы только вместе за что-либо голосовать, не нужно было подписывать соглашение. Речь идет о серьезной политической работе, об оппозиционной борьбе. Мы не собираемся просто сидеть и жать на кнопки. Мы собираемся контролировать власть, даже если ее не удастся сегодня изменить.

Михаил Погребинский, политолог: Я УБЕЖДАЛ КУЧМУ, ЧТО ПЛАНКА В 300 ГОЛОСОВ – ЭТО МНОГО

Я оцениваю соглашение об объединении как вынужденный шаг для БЮТ и НУ в условиях, когда правящая коалиция набирает силы, и консолидация - единственное средство помешать дальнейшему укреплению ее позиций. Традиционный украинский принцип – «разом і батька легше бити». Это свидетельствует об осознании того факта, что поодиночке они эту победную поступь правящей коалиции сдержать не смогут.

Теперь в руках оппозиции есть очень серьезный козырь. Если Тимошенко берет на себя обязательство не повторять кульбитов типа совместного с ПР преодоления вето на закон о Кабмине, то фактически коалиция оказывается в ситуации, когда любой закон может быть заветирован Президентом, и преодолеть вето она не сможет. Это фактически делает невозможной нормальную реализацию полномочий никакого Кабинета министров.

В свое время, когда я убеждал Кучму поддержать идею политреформы, то говорил, что нужно отменить такую высокую планку в 300 голосов, необходимую для преодоления вето. Я предлагал сделать 250, поскольку в нынешних условиях партия, одержавшая победу на выборах и сформировавшая исполнительную власть, не может выполнять свои обязательства, если любой законопроект может быть ветирован. Это означает, что для реализации своей политики нужно иметь не простое большинство в 226 голосов, а все 300.

Этот козырь оппозиции может заставить Партию регионов идти на уступки. Думаю, что в этой ситуации, скорее всего, Ющенко и Янукович вынуждены будут искать компромиссы.

Сам союз Тимошенко и Ющенко шаток, он имеет смысл лишь до вынесения решения Конституционным Судом о легитимности или нелегитимности Кабинета министров, которое может похоронить надежду на внеочередные парламентские выборы.

Других оснований для роспуска парламента сегодня нет, по крайней мере они не поданы в Конституционный Суд. Теоретически существует еще одно основание, хотя соответствующего представления в КС не было. Если кандидатуры на министра иностранных дел будут и в дальнейшем саботироваться коалицией, возможно, правительство можно будет признать несформированным. Впрочем, для того, чтобы это определить, необходимо соответствующее решение КС.

После решения КС по основаниям для досрочных выборов интересы Тимошенко и Ющенко скорее всего совпадать не будут, и вполне возможно, что после этого могут реализовываться тактические союзы Ющенко–Янукович или Тимошенко–Янукович. Через год стартует президентская кампания, в которой интересы Тимошенко и Ющенко разные.

Думаю, что на нынешнем этапе будет тактическое согласование позиций разных политических сил и начнутся локальные политические конфликты внутри оппозиционного объединения, которые, однако, не разрушат достигнутую договоренность, по крайней мере до момента вынесения решения Конституционным Судом о возможности проведения досрочных парламентских выборов.

Думаю, что сами досрочные выборы могут стать поводом для серьезного обострения ситуации в стране вплоть до раскола и, соответственно, спровоцировать антиконституционные действия с разных сторон.

Вадим Карасев, политолог: МАТРИЦА ИЗМЕНИЛАСЬ: ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ, ТИМОШЕНКО – ПРЕМЬЕР

Это объединение – всерьез и надолго. Это союз – возможно тактический, но не ситуативный – между Президентом и Юлией Тимошенко как будущим премьером. Он освящен общим стремлением к досрочным парламентским выборам, которые и состоятся осенью 2007 года. Особенность этого объединения в том, что тот, кто будет изменять этим узам политического Гименея, потеряет благосклонность электората. Оранжевый электорат – общий. Люди увидели в этом объединении второй шанс для реализации своего политического курса и не простят измены. Думаю, обе стороны это понимают, что и будет гарантией политической верности.

Досрочные выборы состоятся, иначе не было смысла объединяться. Если Президент дал негласное добро на это объединение, то это значит, что он согласился на идею досрочных выборов, которую пробивала Юлия Тимошенко. Значит, при определенных политических условиях Президент может распустить парламент.

Основания для этого могут быть разными. Отныне вето Президента коалиция преодолеть не сможет, а это будет значить, что парламент не выполняет свои функции как законодательный орган, поэтому возникают основания для кризиса парламента как законодательного института. Остальные – дело техники.

Законопроект ПР об объединении досрочных парламентских выборов с досрочными президентскими – это попытка напугать Президента. Но это не страшно – вето Президента на такой закон они все равно не преодолеют. У коалиции сегодня нет возможностей изменить процедуру избрания Президента.

БЮТ уже не нужен закон об оппозиции и доступе к власти таким образом. Матрица изменилась – досрочные выборы, новая коалиция, формирование Кабмина, Тимошенко – премьер. Что лучше – быть лидером оппозиции, даже с полномочиями, или премьером?

Для НУ в этом объединении есть две цели. Первая (выражаясь фигурально) – наказать Януковича, который отказался от союза с Президентом и начал монополизировать власть. НУ прекрасно понимает, что если в 2007 году не будет досрочных выборов, то Янукович и ПР будут при власти надолго – не на пять лет. И, во-вторых, речь идет о глобальном выборе модели развития. О национальном интересе, и здесь уже не до портфелей – перед лицом глобальной опасности люди это прекрасно осознают. Нужно спасать ситуацию и вытаскивать страну из состояния зависания.

Могу определенно сказать, что в условиях социально-экономического кризиса ПР не возьмет опять 32%, как на прошлых выборах. Мой прогноз – первым будет БЮТ, потом – ПР, за ними – НУ, четвертыми – коммунисты. Не исключено, что пройдут Блок Литвина, Витренко, возможно, еще кто-то. Но если пройдут БЮТ и НУ, причем не в нынешнем формате, а в расширенном, плюс Блок Литвина, то этого будет достаточно, чтобы создать большинство в парламенте, хотя БЮТ и НУ рассчитывают, что и вдвоем сформируют большинство. Другие правые или правоцентристские образования вольются в состав этих двух. Будет мощная широкая пропрезидентская партия – неслучайно Ющенко заявил, что может возглавить НУ. Если так будет, то в НУ будут все – от Тарасюка и Костенко до “Поры”.

Думаю, что выборы состоятся на третью годовщину Майдана – это будет символично и дополнительно мобилизирует оранжевый электорат.

Галина Ключковская