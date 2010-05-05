В Луганске создан Общественный комитет спасения Украины

Сегодня в Луганске состоялось учредительное собрание областного Общественного комитета спасения Украины.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете, участники собрания считают своей обязанностью создать народную трибуну, которая должна «отвечать на тревожные сигналы времени голосом созревшей к государственнической жизни большой украинской нации».

Участники собрания считают, что «новая власть Украины без соблюдения не только юридических тонкостей, но и положений Конституции с первых шагов своей деятельности вызывающе демонстрирует проявления антиукраинства и антигосударственничества: сдает главные суверенные основы Украинского государства; назначает злостных антиукраинцев на правительственные должности; переписывает историю Украины в духе сталинизма и реваншизма; реабилитирует самых сомнительных героев».

«Мы должны встать на защиту государственного суверенитета Украины, демократии, европейского цивилизационного выбора нашего народа. Такое право предоставляет нам и такую обязанность возлагает на нас Конституция Украины, в соответствии со статьей 17 которой “защита суверенитета и государственной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности является важнейшими функциями государства, делом всего украинского народа», - отмечено в заявлении.