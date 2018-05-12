В Комитете спасения Украины Тимошенко стульчик дали, а слово - нет

Юлия Владимировна сидела в соседнем помещении. Время шло, но она не заходила, видимо, ждала приглашенич. Писатель Юрий Щербак обратился к коллегам: – Мы поступим очень некрасиво и неинтеллигентно, если мы не пригласим Юлию Владимировну, которая уже здесь есть. Оргкомитет уже есть, на нас никто не давит. Юлию Владимировну пригласили, дали ей стульчик, но не слово. Дмитрий Павлычко объяснил, почему: – Мы вас приветствуем, но хочу сразу сказать, чтобы на нас не падала тень, чтобы не говорили, что мы собрались для того, чтобы именно вы, а не кто-то другой стал лидером оппозиционного движения. Мы этого сейчас делать не можем. Украинцы - очень самовлюбленные люди... Но если вы... Я знаю ваше интеллигентное поведение, когда вы недавно пошли к Ющенко и предложили ему объединиться... Это благородно, мы вас за это уважаем. Но мы будем говорить, а вы слушайте... Писатели взялись спасать Украину. Они выступили инициаторами создания Народного комитета спасения Украины.

Толчком к созданию такого Комитета, по словам одного из инициаторов, писателя и поэта, стали действия нынешней власти.

– Они продают Украину оптом и в розницу, – цитирует Павлычко воззвание, которое сегодня распространят по всей Украине. В угоду московским покровителям антиукраинский режим Януковича ведет наступление на украинский язык, свободу слова, перечеркивает перспективы европейского развития, фальсифицирует историю Украины. Позором и кощунством является отрицание геноцида Украинского народа 1932-33 годов. Всего за 50 дней у власти Янукович с компанией успели вытереть ноги обо все, что дорого каждому украинцу. Такой измены наш народ не знал с приснопамятных времен Брюховецкого и Самойловича. «Раби, підніжки, грязь Москви» – именно о таких писал Великий Тарас. Превращается украинское государство в российскую губернию.

Целью этого Комитета провозгласили защиту территориальной целостности и суверенитета Украины; защиту свобод и достоинства граждан, их политических социально-экономических и национально-культурных прав; борьбу за сохранение квроатлантического выбора Украины.

Инициаторы создания Комитета требуют от всех без исключения руководителей патриотических политических сил прекратить спор за лидерство. Все политические структуры и граждане Украины должны объединиться в крепкое оппозиционное движение. А каждый гражданин должен стать на защиту своей свободы и Родины.

Под этими словами уже подписалась масса украинских писателей и общественных деятелей. С каждым часом, как констатирует Павлычко, этот список растет и растет.

Советский диссидент Левко Лукьяненко призвал взять всех на себя ответственность за нынешнее положение Украины.

– В 1991 году нам удалось вывести Украину из-под власти Москвы, но нам не удалось сменить оккупационную власть на украинскую. И двадцать лет страной руководит оккупационная власть. Приход Януковича и его команды служит для нас сигналом начинать новое время борьбы.

Для того, чтобы посодействовать процессу объединения оппозиции, он предложил простить Ющенко все, что «тот наделал» и принять его в ряды оппозиции. А еще «обхитрить психологию оппозиционных политиков».

Лукьяненко предложил свое виденье работы Комитета:

– Сначала нужно составить список изменников-депутатов ВР, которые голосовали за ратификацию харьковских соглашений. Потом – утвердить большой список действий, который должны выполнить. Закончиться все должно тем, что Украина должна объявить общенациональную забастовку или акт неповиновения. Это может быть остановка автомобильного, железнодорожного, авиационного транспорта, блокирование госучреждений. Потому что мы знаем, что такое Московия. За ней пять веков расширения своей империи.

Дали слово еще одному бывшему политзаключенному Богдану Горыню. Тот отметил, что сегодняшняя власть работает сразу в нескольких направлениях сдачи украинских интересов. В частности, политическую составляющую проводит вице-премьер по региональной политике Виктор Тихонов, который "под прикрытием полученной от Януковича задачи децентрализации власти, решил реализовать свою и своих кремлевских покровителей идею – превратить Украину в федеральное государство. В своем последнем интервью Тихонов говорит: «Я убежденный сторонник децентрализации власти и федерализма. И я не одинок...» Поэтому неслучайно в Интернете появился мерцающая реклама о едином государстве: Россия, Украина и Беларусь".

Готовность работать в Комитете выразил Борис Тарасюк:

– Мы не выдвигаем никаких условий, кто должен работать в этом Комитете. Руководить им должны патриоты. Украина сегодня действительно в опасности. Власть, как тот бульдозер, идет против украинской народа и нашей Независимости. Остановить может лишь сплоченное украинское общество, объединенное в Народный комитет спасения Украины.

Дипломат, профессор Владимир Василенко тоже считает, что нужно действовать немедленно, говорит, что флот можно выгнать, экономику возродить, но возродить нацию крайне будет тяжело.

Слово предоставляли всем, кто хотел. Приехал на собрание даже сторож маяка из Крыма Юрий Ляшенко. Говорил о том, что его беспокоит. Напомнил, что ни один пункт соглашения о пребывании ЧФ не выполняется:

– Соглашение имеет лишь две составляющие: раздел имущества бывшего флота СССР и условия пребывания ЧФ РФ на территории Украины. Оно возможно только на условиях аренды, но пока никакого договора ни на один объект об аренде нет. Пожалуйста, приезжайте в Крым, и вы увидите, что каждый украинский маяк огорожен колючей проволокой. Мы, граждане Украины живем на оккупированной территории. Думаю, другие комментарии излишни. Приезжайте в Крым, а я вам помашу рукой из-за колючей проволоки.

Владимир Яворивский, который, очевидно, уже заметил угрозу "говорильни", вернул всех на грешную землю:

– Агитируя друг друга, мы просто тратим попусту время. За двадцать лет мы достаточно наговорились. Дорогие мои коллеги, они за полтора месяца сдали больше, чем три предыдущих президента за двадцать лет, поэтому у нас нет времени. Нам нужно решительно и радикально действовать. С этой минуты прошу считать, что помещение Союза писателей будет служить вам штабом. Все помещения здесь для вас открыты, потому что мы делаем святое дело. Я уважаю Левка Лукьяненко, но хотел бы ему возразить, что нет у нас времени на какие-то хитрости, нет времени обхитрять Яценюка или еще кого-то.

Председатель Союза тоже отметил, что нужно всем объединиться, он предложил сзывать всех на определенное число, а кто не придет, внести их в «черный список изменников» и занести тот список в каждый украинский дом.

Днем следующей встречи назначили 10 мая.

На этом же собрании из политиков были немногие. Кроме упомянутых уже Тимошенко и Тарасюка, были Владимир Стретович и первый министр обороны Украины Константин Морозов. Юлия Тимошенко, которая любезно согласилась молчать и слушать, все же выпросила реплику:

– Хочу поблагодарить за эту инициативу, что вы вышли над политиками, - это важнее всего. Вы сделали прекрасную команду, чтобы политики могли прийти как равные среди равных, без всякого лидерства. Чтобы мы силой вашего авторитета могли объединить силы в это чрезвычайно опасное для Украины время.

Желающих что-то сказать было еще много, но историк Владимир Сергийчук сказал, что уже нечего здесь говорить, вспоминать, что было когда-то, потому что сегодня ситуация совершенно другая, поэтому нужно браться за дело, «учитывая исторические уроки».

В завершение спели Гимн Украины и «Червону калину»...

Оксана Климончук