“Душу й тіло ми положим за...” Так за что?

В последние дни все чаще слышны заявления от оппозиционных лидеров о необходимости объединения, пробуждения самосознания и мобилизации общества. Вокруг какой идеи сегодня можно объединить украинцев, небезразличных к судьбе нашего государства, мы спросили у экспертов из разных областей: философии, социологии и политологии.

Мирослав Попович, директор Института философии им. Г.Сковороды НАНУ ТИМОШЕНКО ДОЛЖНА СПРЯТАТЬСЯ В ТЕНЬ

Я думаю, что нужно постоянно отстаивать три позиции. Первая – независимость и государственный суверенитет Украины. Вторая – защита демократии. Третья – поддержка и повышение уровня благосостояния населения. На этих трех позициях оппозиции нужно сплотить людей.

Не нужно сейчас делить портфели, создавать единую политическую силу – она нереальна. Основное место, где должна быть эта борьба, это должна быть Верховная Рада. Это трибуна, где можно выдвигать деловые конструктивные предложения и вести агитацию.

Я не хочу, чтобы были иллюзии. Люди сегодня на улицы не выйдут. Против российского флота на Черном море вы большинство Украины на улицы не выведете. Людям нужно разъяснять, что, фактически, произошла сдача суверенитета Украину. Речь идет не о нескольких километрах квадратных или о нескольких годах. Речь идет о том, что мы признаем себя сферой государственных интересов России. Но под этим лозунгом люди не выйдут на улицы. Как они не выйдут и под лозунгом “спасения демократии”. Свобода – это лозунг, которым проникаются больше люди интеллигентной прослойки. Сейчас не выйдут еще и в связи с социально-экономическими надеждами части людей на команду Януковича.

Может быть создан какой-то “комитет спасения”. Нужно бить в набат. Я сам буду активно способствовать этому. Нужно показывать людям, что чудес не может быть, что экономического чуда не будет. Нужно остановить угрозу нарастания авторитаризма в Украине. Это долгая и тяжелая разъяснительная и агитационная работа.

Думаю, оппозиции все равно удастся объединиться. Но нужно сформулировать минимальные условия объединения. Нельзя допускать того, чтобы была конкуренция за пост лидера оппозиции. Я очень уважаю Юлию Владимировну и считаю, что она самая яркая и харизматичная фигура в оппозиции, но я против того, чтобы формирование новой оппозиции шло под лозунгом “Юля!”. Она должна спрятаться в тень. Потому что Юлия Владимировна как яркий человек вызывает ощущение ревности. Не нужно договариваться заранее, кто будет премьером в новом правительстве.

Я бы не стал настаивать на досрочных выборах, сегодня социология плохая, люди еще питают надежды.

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАНУ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ – ЛУЧШИЙ ПУТЬ КОНСОЛИДАЦИИ ОППОЗИЦИИ И ЛЕГИТИМАЦИИ ВЛАСТИ

Идея досрочных парламентских выборов могла бы стать объединительной для оппозиции. Это, собственно, единственный легитимный сейчас вариант, учитывая все-таки, что коалиция была создана на довольно сомнительной юридической почве. Можно было бы провести эти выборы в начале следующего года вместе с местными, чтобы не тратить деньги. Это была бы возможность для оппозиции выйти на агитацию и на пропаганду своих идей. Это бы было стимулом к мобилизации той части населения, которая занимает критическую позицию относительно последних действий нынешней власти, помогло бы мобилизироваться новым политическим силам, которые себя не дискредитировали, способствовало бы оживлению политической жизни в стране. В этом была бы заинтересована и Партия регионов. О каких реформах в сторону либеральной и открытой экономики может идти речь, если у них в союзе коммунисты? Коммунисты могут только памятник Сталину поставить, а больше ничего. Регионалы могли бы рассчитывать на поддержку избирателями того курса, который они предлагают. Досрочные выборы – это лучший путь и консолидации оппозиции, и легитимации власти.

Президентские выборы очень персонзировали. Там страсти вокруг личности часто скрывают идеологические отличия. Эта избыточная персонификация во многом и теряла. Реальные стратегические перспективы связаны с теми или иными политическими силами. Я надеюсь, что на этот раз парламентские выборы не будут настолько персонифицированы. Сейчас очень важно, чтобы о себе заявили новые политические лидеры.

В основу объединения оппозиции можно многое взять. Вопрос в том, каков конечный результат? Если проводить какие-то акции протеста – то для этого нужна действительно массовая поддержка. Я пока не вижу такой социальной базы, учитывая и последние опросы общественного мнения. Да и результат какой? Чего можно добиться? Требовать выполнения предвыборных обещаний? Так это в любом случае нужно. Это, думаю, естественная функция оппозиции. Но у нас люди настолько привыкли, что предвыборные обещания, мягко говоря, в полном объеме не реализуются, что на это смотрят снисходительно.

В Украине сегодня среднеевропейский уровень политической активности населения. Мы были лидерами в 2005 году. Мы не апатичны. Это просто сформированный запрос на стабильность. Пять лет политических раздоров, демонстрация очень низкого уровня политической культуры и ненасытности политических элит привели к тому, что у людей сформировалось стойкое представление о том, что пользы от власти никакой, разве что она даст возможность нормально жить. Люди готовы в легитимных формах определять свою позицию. А легитимные формы, в первую очередь – это выборы, а во вторую – законные акции протеста, митинги, демонстрации, забастовки. Нелегитимные акции подавляющее большинство населения отвергает. Не думаю, что было бы хорошо, если бы такие акции приобрели большие масштабы в Украине, учитывая достаточно хрупкое политическое и экономическое положение страны.

Если у нас парламентско-президентская республика, то нужно определяться не только с президентом, а в первую очередь – с парламентом. Это должно быть не сейчас, не в этом году. За этот год люди определятся и поймут, что представляет собой власть и на что способна оппозиция.

Тарас Черновил, народный депутат, внефракционный ЯНУКОВИЧ МОЖЕТ ОЧЕНЬ БЫСТРО ПОТЕРЯТЬ ГРУППУ СВОИХ СТОРОННИКОВ С ВОСТОКА И ЮГА

Сегодня проблема не в вопросе объединения “вокруг чего”. Речь идет о других форматах. Первый – объединение “вокруг кого”, вокруг какой оппозиции. Второй – объединение “против чего”.

К величайшему сожалению, какой-то позитивной идеи сегодня оппозиция дать не может, кроме того, что “Тимошенко очень хорошая, и ей бы быть Президентом”. У нас, на самом деле, есть очень много “хороших”, они хотят объединиться все вместе, только Юлия Тимошенко “когти показывает” (это цитата Гриценко). Оппозиция не представила на сегодня ни субъекта, ни объекта, вокруг которого сегодня может произойти объединение. Нет какого-то лица или структуры, которая бы могла вызвать интерес у людей и, главное, – доверие. Доверие к оппозиции, мне кажется, сегодня в целом еще ниже, чем доверие к власти. При таких условиях нынешняя оппозиция быть объединительным фактором не может.

Все люди видели события в Верховной Раде, где явно просматривалась какая-то двойная игра со стороны Юлии Тимошенко. И нашеукраинцы ее направления обвинили в том, что там были какие-то переговоры через Медведчука с Путиным. Доверия к БЮТ в той ситуации не будет.

Что касается “Нашей Украины”. Все эти дымовые шашки, какая-то нелепость в их деятельности ни у кого особенных симпатий не вызывает, тем более все группы “Нашей Украины” долго еще будут заложниками имиджа Виктора Ющенко. Никто там не разбирается, кто с Ющенко, а кто без.

Когда Ющенко сейчас спрашивают, готовы ли Вы объединиться, он первым делом начинает “крыть” Юлию Тимошенко.

Нет ни субъекта, ни объекта объединения. Поэтому в этом направлении мне кажется все глухо и безнадежно.

Вариант “против чего”. Здесь власть может действительно сделать многое, чтобы у людей появились недовольные настроения, а оппозиция может только вскочить на этого конька и попробовать где-то там поруководить. Пока они будут руководить в том же направлении, куда будет направлено общественное сознание, до тех пор они будут “на коне”. Когда они уже очень начнут выкручивать в направлении своих избирательных планов, те же выборы в парламент, президентство, лидер оппозиции, особые меркантильные права оппозиции, они сразу с того “конька” слетят.

Очень многое напоминает сегодня 2004 год. Но тогда действительно было объединение “вокруг кого”. Сегодня его не будет. И такой концентрированный взрыв, очевидно, не произойдет.

Есть целая куча табуированных тем. Тема ЧФ – одна из них, плюс тема языка, истории и т.д. Нынешняя власть умудрилась пройтись абсолютно по всем. У ребят глаза загорелись: все, хватай побольше, неси подальше. Многие люди абсолютно проукраинских ориентированные чувствовали, что та спешка, с которой Ющенко проводил украинизацию, вызывала определенное внутреннее сопротивление у части Украины, и они были готовы, что новая власть отступит на пару шагов назад. Но ломануться бронепоездом в противоположную сторону и уже памятники Сталину ставить – это полный апофеоз коммунистов...

Все это вместе вызывает у доброй половины Украины абсолютное неприятие и достаточно откровенную враждебность. Уже появляются вещи, которые можно позиционировать как ненависть. А это страшно, когда в обществе вызревает ненависть.

Янукович может очень быстро потерять группу своих сторонников с Востока и Юга. Они не поднимутся против него, но могут стать пассивными наблюдателями из-за того, что определенные обещания в социальной сфере физически выполнить сейчас невозможно. Избыточные обещания влекут за собой избыточные проблемы в будущем. Если бы не было противостояние у нынешней власти с Правобережьем, все бы сошло. Левый был бы не совсем доволен экономическими вопросами, но более спокойно реагировал. А теперь, взбудоражив одних и не задобрив других, власть для себя создает определенные проблемы.

Владимир Фесенко, политолог НАРОД МОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ РАДИ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Весь украинский народ или его большинство сейчас невозможно объединить вокруг политических целей. Украинское общество, к сожалению, не является единым с точки зрения своей этнокультурной идентификации, своих мировоззренческих, политических и даже геополитических ориентаций.

Объединить ради благосостояния или повышения благосостояния – это можно.

Что касается возможности мобилизации людей оппозицией в протестах против нынешней власти против решений по Черноморскому флоту – с этим еще более проблематично. Можно попробовать объединить вокруг вопроса ЧФ лишь ту часть украинского общества, которая придерживается национал-демократических точек зрения, европейской ориентации, критически относится к российскому влиянию на Украину, видит, что Российская Федерация несет угрозу украинской независимости и суверенитету. По моему мнению, сейчас протестный потенциал не велик. В силу разных причин. В первую очередь – из-за усталости от политики и критического отношения к политикам вообще, даже среди тех людей, которые очень критически относятся к теме ЧФ.

На перспективу, но не раньше осени, тема экономического положения общества, социальных настроений людей будет главным фактором их политических настроений. Если социально-экономическая ситуация в стране будет улучшаться, будут расти те же знаменитые соцстандарты – это будет на пользу нынешней власти. Если же им не удастся справиться с социально-экономическими проблемами страны, и ситуация не улучшится, а даже ухудшится, – это будет на руку оппозиции и будет способствовать росту критических настроений относительно новой власти. Социально-экономический фактор будет определяющим с точки зрения отношения людей к нынешней власти.

Опрашивала Анна Ященко