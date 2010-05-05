Оппозиция готова помочь ПР в реализации предвыборных обещаний

Оппозиция готова оказать помощь Партии регионов в реализации предвыборных обещаний, направленных на развитие украинской экономики.

Так прокомментировала председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ внесение в Верховную Раду законопроекта «О введении налоговых каникул для малого бизнеса», сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

По ее словам, предвыборная инициатива Партии регионов по введению налоговых каникул для малого бизнеса была позитивно воспринята экспертами и предпринимателями. «Малый и средний бизнес в развитых странах составляет основу экономики: на их долю приходится более до 70-80% ВВП, тогда как в нашей стране этот показатель составляет 10–15%, – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Поэтому в ситуации подъема экономики необходимо создать все условия для развития малого, а на следующем этапе – среднего бизнеса, которые станут «антикризисной подушкой безопасности» для страны в будущем».

Согласно зарегистрированному законопроекту, воспользоваться налоговыми каникулами смогут только те налогоплательщики, которые осуществляют производство товаров (кроме подакцизных), сельскохозяйственной продукции, а также предоставление бытовых и других услуг населению. «Этот перечень позволит исключить злоупотребления в налоговой сфере и обеспечить поддержку именно тех предпринимателей, которые нуждаются в этом», - отметила глава комитета ВР.

Предложенный законопроект полностью отвечает предвыборным обещаниям Партии регионов, отметила она. «Убеждена, на сегодняшний день не существует никаких препятствий для того, чтобы этот законопроект был принят. В дальнейшем мы готовы поддержать реализацию других здравых предвыборных обещаний и инициатив «Регионов», направленных на развитие украинской экономики», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Нормами законопроекта «О введении налоговых каникул для малого бизнеса» (№6354) предлагается до 31 декабря 2015 года освободить физических лиц-предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на самостоятельной основе без привлечения наемного труда, от уплаты ряда налогов и сборов: от налога на добавленную стоимость; от налога на прибыль; от налога с доходов физических лиц; от налога на промысел; от платы за торговый патент на некоторые виды предпринимательской деятельности; от сбора за выдачу разрешения на размещение объектов торговли и сферы услуг.