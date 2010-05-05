Завтра лидера Всеукраинского объединения «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА вызывают на допрос в следственное управление Главного управления Министерства внутренних дел Украины в городе Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», О.ТЯГНИБОКА намерены допросить в качестве свидетеля по делу против членов партии, возбужденному по ст. 293 Уголовного кодекса Украины «Групповое нарушение общественного порядка», относительно событий, которые произошли возле Верховной Рады Украины 27 апреля 2010 года».

Повестки на допрос получили несколько активистов ВО «Свобода».

При этом в пресс-службе «Свободы» отмечают, что 27 апреля во время акции протеста «в результате неправомерных действий милиции травмы и ожоги различной степени тяжести получили 43 мирных демонстранта от ВО «Свобода».

По убеждению специалистов юридического управления ВО «Свобода», милиция безосновательно возбудила уголовные дела против активистов партии по статье 293 (организация групповых действий, направленных на нарушение общественного порядка).

Пресс-служба ВО «Свобода» отмечает, что «согласно статье 28 УКУ, обязательным признаком этого преступления является именно категория «преступная организация» (а это предусматривает составление предварительного плана действий и распределение функций между участниками преступной организации)». «Свободовцы» являются участниками мирной акции, как и многие тысячи других граждан, которые 27 апреля принимали участие в акции протеста против ратификации соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины. В их действиях ни одного из признаков организации группового нарушения общественного порядка не было», - сказано в сообщении.

Пресс-служба объединения заявляет, что, «ввиду отсутствия правовых оснований для задержания и возбуждения дела, очевидной является грубая фальсификация обвинений и откровенное пренебрежение свободами граждан Украины».

ВО «Свобода» считает, что «действия власти свидетельствуют о том, что мирные собрания и митинги в Украине де-факто оказались вне закона».

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с РФ о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет – до 2042 года.

В этот день возле помещения Верховной Рады произошли несколько столкновений между гражданами, пришедшими на митинг протеста против ратификации соглашения, и бойцами подраздела «Беркут», в частности на углу улиц Грушевского и Шелковичной, а также на углу улиц Грушевского и Липской.