Ющенко утверждает, что Янукович не раздумывая согласился на Огрызко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, что кандидатура Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины была согласована с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По словам Президента, при принятии решения об отставке с должности министра Бориса ТАРАСЮКА одновременно происходило согласование кандидатуры В.ОГРЫЗКО с главой правительства.

"И премьер-министр дал четкий и быстрый ответ - эта кандидатура его устраивает", - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он также подчеркнул, что будет снова предлагать кандидатуры В.ОГРЫЗКО и Виктора КОРОЛЯ на рассмотрение парламента, поскольку, по убеждению главы государства, они наилучшим образом отвечают в профессиональном смысле тем задачам и функциям, которые возлагаются на руководителей МИД и СБУ. "Я буду предлагать эти кандидатуры", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля ВР не поддержала кандидатуры В.ОГРЫЗКО на должность руководителя МИД Украины и В.КОРОЛЯ – на должность председателя СБУ.

Не поддержали назначения В.ОГРЫЗКО и В.КОРОЛЯ в полном составе фракции Партии регионов, СПУ и КПУ.