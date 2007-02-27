Ющенко утверждает, что Янукович не раздумывая согласился на Огрызко
Президент ответил на вопросы журналистов
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, что кандидатура Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины была согласована с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.
По словам Президента, при принятии решения об отставке с должности министра Бориса ТАРАСЮКА одновременно происходило согласование кандидатуры В.ОГРЫЗКО с главой правительства.
"И премьер-министр дал четкий и быстрый ответ - эта кандидатура его устраивает", - заявил В.ЮЩЕНКО.
Он также подчеркнул, что будет снова предлагать кандидатуры В.ОГРЫЗКО и Виктора КОРОЛЯ на рассмотрение парламента, поскольку, по убеждению главы государства, они наилучшим образом отвечают в профессиональном смысле тем задачам и функциям, которые возлагаются на руководителей МИД и СБУ. "Я буду предлагать эти кандидатуры", - сказал В.ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 22 февраля ВР не поддержала кандидатуры В.ОГРЫЗКО на должность руководителя МИД Украины и В.КОРОЛЯ – на должность председателя СБУ.
Не поддержали назначения В.ОГРЫЗКО и В.КОРОЛЯ в полном составе фракции Партии регионов, СПУ и КПУ.