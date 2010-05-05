Жена Лужкова за год заработала миллиард долларов

Совокупный заработок за 2009 год первой по размеру состояния женщины России Елены Батуриной составил 30,942 млрд рублей (более 1 млрд долларов), при этом ее супруг, мэр Москвы Юрий Лужков, заработал только 7,98 млн рублей, передает РИА "Новости".

В собственности у супругов четыре земельных участка в России общей площадью более 1 млн кв. м, а также небольшой дом.

Вместе с женой и двумя дочерьми Лужков занимает квартиру площадью 445,1 кв. м. Из движимого имущества у столичного градоначальника только машина "ГАЗ-69Э" и автоприцеп.

Как Лужков писал ранее, прицеп ему нужен для перевозки ульев. Мэр Москвы большой поклонник пчел и их меда. Он активно занимается пчеловодством и даже собственноручно разработал новый тип ульев, на что имеется патент.

На сайте правительства Москвы указывается, что Лужкову также принадлежит участок в 9 гектаров для ведения фермерского хозяйства, для ведения подсобного хозяйства - 24 гектара, а также 80 гектаров - для ведения сельскохозяйственного производства.

Столичному мэру принадлежит и жилой дом площадью 144 кв. метров. В его пользовании находится коттедж в России площадью 2,5 тысячи кв. метров.

При этом автопарк супруги градоначальника значительно шире, чем у него самого. Так, ей принадлежат автомобили Porsche Turbo С, три автомобиля Merсedes-Benz моделей S20ML-63-IMG, S600; автомобиль Audi 80, а также олдтаймер Talbot 95.