ОКСУ: режим Януковича превратился в ликвидационную комиссию

Завтра в Киеве состоится заседание инициативной группы по созданию Общественного комитета спасения Украины (ОКСУ).

За немедленное создание Общественного комитета спасения Украины высказались десятки авторитетных общественных деятелей и представителей интеллигенции, которые изложили свою позицию в Воззвании к украинцам. 5 мая они, по данным источника УНИАН, намерены провести собрания в Союзе писателей Украины, где планируют обсудить вопрос о скорейшем образовании Комитета.

На собрание инициативной группы по созданию Общественного комитета спасения Украины «настоятельно приглашаются» лидеры всех «без исключения партий, больших и малых, которые представлены в оппозиционной части Верховной Рады».

Инициаторы создания ГКПУ отмечают, что «режим ЯНУКОВИЧА превратился в ликвидационную комиссию нашего государства».

«Чтобы обеспечить благосклонность кремлевских начальников, новая власть, после торговли украинской территорией, уже готова отдать авиастроительную отрасль и атомную энергетику. Они продают Украину и народ оптом и в розницу», - убеждены подписанты воззвания.

«В угоду иностранным покровителям антиукраинский режим ЯНУКОВИЧА ведет наступление на украинский язык, свободу слова, перечеркнул перспективы европейского развития, взялся за фальсификацию истории Украины. Позором и преступлением является отрицание Голодомора как геноцида украинского народа 1932-33 годов и установка памятника его организатору Сталину», - отмечается в документе.

Авторитетные общественные деятели подчеркивают, что «во время, когда над Украиной, как независимым и демократическим государством, нависла смертельная опасность, мы, чувствуя ответственность за судьбу будущих поколений, заявляем о создании 5 мая 2010 года в городе Киеве Общественного комитета спасения Украины».

Целью деятельности комитета определено: отстаивание территориальной целостности и суверенитета Украины; защита свобод и достоинства граждан, их политических, социально-экономических и национально-культурных прав; борьба за сохранение евроатлантического выбора Украины.

Такие комитеты должны быть созданы в каждой области, городе, районе и селе, убежденные инициаторы.

«Требуем от всех без исключения лидеров политических сил, стоящих на позиции суверенитета и территориальной целостности Украины, прекратить межличностный спор за лидерство и обеспечить координацию действий как в центре, так и на местах по защите Украины и ее граждан. Все политические структуры должны объединиться в крепкий национальный кулак. Каждый гражданин должен стать на защиту своей свободы и Родины», - говорится в документе.

Инициаторы создания ГКПУ призывают «общественные, молодежные, экологические, профсоюзные, правозащитные и другие организации войти в такое объединение».

«Мы должны встать на защиту государственного суверенитета Украины, демократии, европейского цивилизационного выбора нашего народа. Такое право дает нам и такую обязанность возлагает на нас Конституция Украины, статья 17 которой предусматривает, что “защита суверенитета и государственной целостности Украины, обеспечения ее экономической и информационной безопасности является важнейшей функцией государства, делом всего украинского народа», - заключает воззвание к украинцам.

Под обращением, в частности, подписались Владимир ВАСИЛЕНКО, Богдан ГОРЫНЬ, Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Юрий МУШКЕТИК, Василий ОВСИЕНКО, Надежда ОСЬМАК, Дмитрий ПАВЛЫЧКО, Михаил РАТУШНЫЙ, Роланд ФРАНКО, Олег ЧОРНОГУЗ, Валерий ШЕВЧУК, Юрий ЩЕРБАК, Владимир ЦИБУЛЬКО и другие.

Как сообщил УНИАН В.Цибулько, по телефону и электронной почте обращение также поддержали Юрий АНДРУХОВИЧ, Тарас ВОЗНЯК, Николай РЯБЧУК.