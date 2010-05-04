Герман: запорожцы должны выбрать между Сталиным и казаками

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН убеждена, что жители Запорожья не согласятся на установление в городе бюста Иосифа Сталина.

Об этом она заявила в интервью «5-у каналу».

«Я убеждена, что запорожцы не дадут согласия на то, чтобы бюст Сталина стоял хотя бы на сантиметре их земли, там, где казаки были", - сказала заместитель главы Администрации Президента.

А.ГЕРМАН отметила, что занимается изучением этого вопроса по поручению Президента.

«Речь вообще не идет о каком-либо памятнике”, - подчеркнула она.

А.ГЕРМАН объяснила, что члены КПУ во дворе собственного офиса пытались установить бюст И.Сталина, который считается малой архитектурной формой.

«Однако мы договорились, что нужно, чтобы люди в городе решили, хотят ли они Сталина на любом сантиметре своей земли», - добавила она.

Именно поэтому, отметила А.ГЕРМАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в Запорожье по этому поводу необходимо провести референдум. При этом она добавила, что такой референдум должен состояться до установления этой малой архитектурной формы.

«Пусть люди скажут. Если в Запорожье окажется, что у людей ностальгия по Сталину, так это тоже ответ», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 25 марта секретарь Запорожского обкома Коммунистической партии Украины Александр ЗУБЧЕВСКИЙ сообщил о намерении установить к 9 мая в городе памятник И.Сталину.

26 апреля Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что выступает за проведение местного референдума в Запорожье по поводу установления памятника И.Сталину.

В то же время ряд политических сил заявили о недопустимости воплощения этого решения в жизнь и намерении не допустить установления памятника.