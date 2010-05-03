В ЕС считают, что вопрос объединения Газпрома и Нафтогаза - не их дело

Европейская комиссия считает, что предложение об объединении российской компании "Газпром" и украинской "Нафтогаз Украины" является "внутренним решением" правительств России и Украины.

Об этом сообщила сегодня журналистам в Брюсселе представитель исполнительной власти Евросоюза Марлин ХОЛЦНЕР, передает РИА «Новости».

"В первую очередь, это внутреннее решение вовлеченных правительств", - сказал М.ХОЛЦНЕР, подчеркнув, что Еврокомиссия не располагает деталями предложения и принимает к сведению ту информацию на этот счет, которую распространили СМИ.

По ее словам, для ЕС важно, чтобы Украины "продолжила реформу по модернизации внутреннего рынка газа с тем, чтобы сделать его более прозрачным, что также облегчит вовлечение индустрии ЕС".

Как сообщалось, 30 апреля премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил создать объединенный газовый холдинг с участием "Газпрома" и "Нафтогаза". Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ заявил о готовности изучить это предложение.

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР сообщил, что министры энергетики РФ и Украины после майских праздников встретятся в Москве с руководством "Газпрома" и "Нафтогаза", чтобы обсудить объединение компаний.