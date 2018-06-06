Алексей Кошель: решением о ЧФ власть сделала оппозиции подарок

Ратификация харьковского соглашения Януковича-Медведева - и по значимость, и по эмоциональной окраске - даст фору многим важным событиям в новейшей истории Украины. Для власти - это более чем принципиальная победа, для разрозненной украинской оппозиции - еще и неоценимый урок. Так считает эксперт Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии, кандидат исторических наук Алексей Кошель. Своими прогнозами относительно дальнейших действий власти и оппозиции он поделился в интервью УНИАН.

После инаугурации Президента Януковича прошло более двух месяцев, со дня формирования правительства Азарова - полтора. Как вы оцениваете деятельность новой власти за это время?

Одна из основных проблем Украины на протяжении последних лет - отсутствие единого видения развития государства, как у власти, так и у политической элиты. Нет единого видения ответа на вопрос, какой должна быть Украина по форме, по содержанию, по направлениям развития.

Собственно из-за этой проблемы у нас до сих пор не проведены реформы государственного механизма. До конца не проведена реформа самоуправления, административная, территориальная, судебная реформы. Из-за этой проблемы у нас нет основного принципа действий властей - принципа преемственности, когда каждое правительство, каждый парламент, каждый президент продолжает генеральную линию своего предшественника.

Поэтому новая власть избрала самый простой, я бы сказал самый примитивный путь - это банальное копирование российского политического опыта, который, к сожалению, Янукович и властная команда считают успешными.

Какими, Вы считаете, будут следующие шаги Януковича и всей властной команды?

Чтобы прогнозировать действия власти, достаточно посмотреть на несколько последних политических пятилеток Российской Федерации. Поэтому уже в ближайшее время мы можем быть свидетелями установления жестких рамок для деятельности оппозиции, сворачивание свободы слова, усиление силового аппарата.

Кроме того, как и в России, мы уже сегодня имеем чрезвычайно простую и понятную властную вертикаль, формирование которой происходило в сомнительном правовом поле.

Признаком копирования российской политической модели служит и формат общения между президентом и премьером, которые полностью дублируют встречи Путина-Медведева.

Что именно, по Вашему мнению, может делать власть для нейтрализации оппозиции?

Сегодня украинская власть имеет несколько искаженное восприятие оппозиции. Она рассматривает оппозиционные политические силы не как оппонентов, а прежде всего как угрозу собственному спокойствию и собственному существованию.

Иными словами - воспринимает ее как соперника в регби, которого нужно вытолкнуть из властного поля, поставить в жесткие рамки, либо же полностью нейтрализовать.

Я думаю что такой подход уже в ближайшее время может быть применен и к отдельным политическим союзникам, а лидер Компартии Симоненко уже через несколько месяцев будет с сожалением вспоминать о том вольнодумстве, которое он мог себе позволить, заявляя о намерениях его политической силы не поддержать проект государственного бюджета.

Однако, лишая оппозицию демократических механизмов влияния на власть, новая команда оказывает медвежью услугу и себе, и обществу. Во-первых, такие действия неизбежно приводят к радикализации оппозиции. Во-вторых, лишают страну альтернативы, ведь оппозиция - это место, где могут родиться новые, более прогрессивные идеи, которые власть могла бы с успехом использовать.

Одновременно такой искаженный формат подрывает и саму оппозицию, где на первый план выходят политики, привыкшие работать в митинговом формате. При таких условиях такой эффективный механизм работы, как оппозиционное правительство, превращается в бутафорию.

А что дальше? Какие меры может предпринять оппозиция?

Оппозиция, теряя парламентскую площадку, будет просто вынуждена искать другие эффективные формы ведения политической борьбы. Для этого у нее есть классический набор методов, которые сейчас эффективно используют европейские политические силы.

В частности, в Польше и Германии в последние годы происходят протестные акции, которые объединяют сотни тысяч граждан. А в конце прошлого года в акциях протеста против политики французского президента Николя Саркози приняли участие более 2 млн. граждан. И это, учитывая тот факт, что у Франции гораздоо меньше социальных проблем, чем у Украины. Согласитесь, такие масштабы не сопоставимы с десятитысячной акцией протеста у украинского парламента или малочисленными акциями против политики гуманитарного блока правительства.

Эти примеры наглядно демонстрируют, что украинская оппозиция может найти серьезные аргументы для власти.

Много разговоров о возможности объединения оппозиционных сил. Есть как сторонники этого, так и те, кто говорит о невозможности такого объединения. Как Вы считаете, такое развитие событий возможно и при каких обстоятельствах это может произойти?

Худшее, что могла сделать сегодня украинская оппозиция - это начать борьбу за оппозиционный трон. При таких обстоятельствах всегда побеждает не оппозиция, а власть.

Задача оппозиции на сегодня - не парадный формат объединения, проведение форумов или распределение должностей. Сейчас важно максимально скоординировать работу оппозиционных политических сил в парламенте, в местных советах, при проведении протестных акций. Главное показать избирателям, что она может добиваться результата. Без таких действий оппозиция не сможет быть сильной.

Объединительный процесс не может быть лекарством от всех болезней. Более того - попытки подогнать оппозиционные силы под одного политика, или одну идеологическую базу быстрее могут повредить оппозиции, чем принести пользу.

Стоит упомянуть, что оппозиционный калейдоскоп складывается от крайне правых до левоцентристских политических сил. И во многих вопросах внутриполитической жизни они имеют диаметрально противоположные взгляды. К примеру, не так давно отец экономических реформ в Польше Лешек Бальцерович сравнил правительство Тимошенко со Святым Николаем, за нежелание уменьшать социальные расходы во время кризиса. В такой плоскости правительство критиковали и «Фронт перемен» Яценюка, «Единый Центр» Балоги и «Гражданская платформа» Гриценко, которые являются сторонниками жесткого режима экономии государственных средств. Трудно представить, что они найдут свое место в оппозиции имени Тимошенко.

Как в таком случае оппозиция может работать вместе?

На сегодня наиболее болезненной проблемой для украинской оппозиции является не разобщенность, а очень низкая эффективность ее работы.

Оппозиционные партии сейчас должны сделать выводы из последнего поражения в парламенте, когда они не смогли или не захотели отстоять свою позицию. Украинский избиратель, выросший во времена СССР, должен помнить хрестоматийный пример, когда Фидель Кастро, имея лишь 80 единомышленников, изменил ход событий в своей стране. Поэтому ему (избирателю) будет очень сложно объяснить, почему более двухсот оппозиционных парламентариев, которые призывали людей к неповиновению властям, сами менее чем за час вольно или невольно проиграли и вопрос флота, и бюджета, и регламента.

Чтобы в дальнейшем оппозиция не потерялась, она должна формировать свою историю успеха. Импичмент Януковичу и досрочные парламентские выборы - это лозунги, которые воплотить на сегодня нереально. Поэтому для оппозиции важно на майские акции протеста выйти с четким пакетом требований к власти и планом действий, который будет понятен для общества.

Митинги 27 апреля могут стать началом более масштабных акций протеста? Если рассмотреть официальную статистику оппозиционных партий, то только в столице они декларируют не менее ста тысяч партийцев. Поэтому то число граждан, протестовавших у Верховной Рады - это чрезвычайно мало. Чтобы такие провалы не стали системой, оппозиции нужно пересмотреть подходы к своей работе.

Как ни цинично это звучит, своим решением по Черноморскому флоту власти сделали оппозиции подарок. Она фактически создала идеологическую основу для оппозиционных партий, вытянув их из мелочной рутины вроде критики методов передвижения президентского кортежа.

Сейчас власть действует по тактике блицкрига, когда сомнительные с моральной и правовой точки зрения решения принимаются пакетом, без обсуждения. Очевидно, что она стремится перевести весь возможный негатив на первые месяцы своей работы. Такая тактика предполагает, что уже в ближайшие месяцы власть в режиме реального времени не за что будет критиковать.

Сейчас оппозиция должна показать свою силу и способность системно противодействовать власти. В противном случае она может повторить судьбу российской оппозиции, или же украинский избиратель переориентируется на новые оппозиционные лица.

Беседовал Антон Бузун