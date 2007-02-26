БЮТ: циничной, лживой и бесстыжей стала дискредитация главы Сумского облсовета

Сумская областная организация партии “Батькивщина” обвиняет областные организации Партии регионов, Социалистической и Коммунистической партий в противодействии проведению реформ в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили председатель Сумской облорганизации “Батькивщины”, народный депутат Иван СЕДЕЛЬНИК и председатель фракции БЮТ в областном совете Владислав ЛУГОВЫЙ, которые озвучили и подписали соответствующее заявление.

В заявлении говорится, что “БЮТ как ведущая политическая сила в Сумской области еще с первого дня создания действует на принципах открытости, прозрачности и подотчетности гражданам Украины”. При этом, утверждают авторы заявления, получив в марте прошлого года от сумчан право исполнять властные полномочия, БЮТ взял на себя ответственность за стабильность и развитие региона.

Среди своих достижений местные БЮТовцы называют направленность “на разрушение коррупционных схем бывшей власти” и начало формирования новой системы, при которой ресурсы области будут "работать в интересах всего общества, а не кучки политических авантюристов, коррумпированных чиновников и остатков старой властной команды".

Авторы заявления убеждены, что действия БЮТ позволили не допустить уничтожения имущественного комплекса аэропорта «Сумы», вернуть деятельность предприятия «Сумыоблагролес» под оперативный контроль общества, внедрить новый порядок предоставления в аренду водных объектов, благодаря чему значительные финансовые поступления гарантированы местным бюджетам, начать реформирование сети коммунальных аптек для устранения существующих там финансовых злоупотреблений, прекратить махинации вокруг земельных участков и обеспечить прозрачность принятия каждого решения по землеотводу и т.п.

Однако такие действия новой власти встретили “сумасшедшее сопротивление со стороны тех, чьи финансовые интересы зацепило наведение порядка в коммунальной сфере области”. В частности, по словам представителей “Батькивщины”, была организована массированная клеветническая информационная кампания, чтобы помешать наведению порядка в работе многих коммунальных предприятий и учреждений. При этом БЮТовцы убеждены, что организаторами этого стали представители Партии регионов, СПУ и КПУ, с которыми Блок Юлии Тимошенко пытался построить рабочие, продуктивные отношения.

Они заявляют, что “наиболее циничной, лживой и бесстыжей стала информационная кампания по дискредитации председателя областного совета Вячеслава ШАПОШНИКА, который получил мандат доверия от жителей области и не допускает очередных “дерибанов” имущества, реванша провокаторов и возобновления "щербанизма" в Сумской области”. По мнению БЮТовцев, наиболее достойным ответом на это является заключение прокуратуры Сумской области о беспочвенности обнародованных обвинений.

Областная организация БЮТ выражает свою поддержку В.ШАПОШНИКУ и заверяет в готовности "дать адекватный ответ всем реваншистским политическим силам, которые своими грязными методами стремятся дестабилизировать ситуацию в области".

Как сообщал УНИАН, 31 января сумчане вышли на митинг протеста с требованиями и плакатами: «Прочь семейный подряд ШАПОШНИКОВ», «Руки прочь от земли Сумского городского автогаражного общества «Харьковский», «Председателя облсовета В.ШАПОШНИКА с его женой в отставку!» и другими.

Накануне председатель Сумской областной организации партии «Реформы и Порядок» Владимир ГАРИН обнародовал в Сумах открытое письмо к лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой отозвать из депутатского корпуса Сумской области ее однопартийцев – председателя областного совета Вячеслава ШАПОШНИКА и его жену, депутата городского совета И.ШАПОШНИК.