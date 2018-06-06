Посол Украины в Польше Моцик: Польша все еще осознает, насколько огромна эта трагедия

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Александр Моцик ответил на вопросы УНИАН Пан Посол, я знаю, что в авиакатастрофе под Смоленском погибли и личные ваши друзья - позвольте выразить по этому поводу вам сочувствие. Благодарю.

Как по вашему мнению, изменится Польша, ее граждане после этой трагедии? Трагедия огромна. Думаю, Польша все еще осознает, насколько она огромна.

Вся траурная неделя засвидетельствовала, насколько польский народ принял к сердцу эту трагедию, горе семей, собственно – горе всей страны.

Конечно, трагедия консолидировала поляков и вынудила задуматься о таких вещах, как родина, об ощущении потери близких, своих политиков, своего главы государства. А также переосмыслить свою жизнь.

Для меня авиакатастрофа под Смоленском — это, действительно, еще и личная трагедия, поскольку потерял много верных друзей, с которыми тесно сотрудничал ежедневно, и которые сделали очень много добра для украинско-польских отношений.

Что будет дальше? Состоятся президентские выборы. Тот, кто станет новым президентом, убежден, будет вести Польшу к дальнейшей интеграции в самом Европейском Союзе и укреплению позиций страны в Европе и на международной арене.

Конечно, Польша и дальше активно будет развивать отношения со своими соседями, в том числе и с Украиной. Уверен, они в дальнейшем будут идти по восходящей.

О политических настроениях теперь еще никто не берется говорить, поскольку не так давно завершился траур. Через несколько дней, думаю, активно начнется предвыборная кампания, тогда будет немного больше ясности.

Как вам работается как Послу с министром иностранных дел Константином Грищенко при президенте Викторе Януковиче? Очень хорошо. Собственно так, как работалось во время предыдущей каденции Константина Ивановича, когда я был его первым заместителем.

Как вам, дипломату, объяснили сегодняшнюю внешнюю политику Украины, куда страна движется? Президент и министр иностранных дел четко заявили, что основным приоритетом внешней политики Украины является европейская интеграция. И мы двигаемся в этом направлении.

После смерти Президента Качиньского, международные эксперты заговорили, что теперь польско-украинские отношения станут более прагматичными. Что они имеют в виду, по вашему мнению? Мне кажется, что украинско-польские отношения, по крайней мере в течение тех лет, когда я в них являюсь определенным игроком, были постоянно прагматичными.

Украина и Польша – соседи, очень добрые соседи. Мы имеем огромный объем отношений. Назову некоторые цифры. В среднем ежегодно украинско-польскую границу пересекают пятнадцать миллионов человек, больше чем четыре миллиона транспортных средств. А были годы, когда эта цифра доходила до восемнадцати миллионов лиц и шести миллионов транспортных средств.

До кризиса Польша была нашим третьим крупнейшим торговым партнером в мире, после России и Германии. Сейчас она немного уступила свои позиции, но в пятерку входит точно.

Важно, что крупнейшие заграничные инвестиции Украины находятся в Польше – более чем миллиард долларов.

А во что украинцы здесь инвестируют?

Самые крупные украинские инвестиции в Польше – это металлургический комбинат в Ченстохове, который принадлежит Индустриальному союзу Донбасса, судостроительный завод в Гданске, тот же, на котором начиналась история польской “Солидарности”. Это – тоже Индустриальный союз Донбасса. И автомобильный завод «Фабрика самоходовая ФСО» в Варшаве, который принадлежит «Автозазу». И еще — «Центростальбидогощ» — компания, которая торгует металлом.

Также важно, что Украина с Польшей имеет наиболее активные, в сравнении с другими странами, отношения на региональном уровне. Имеем больше четырехсот подписанных соглашений о сотрудничестве между регионами Украины и Польши: областями – воеводствами, районами – уездами, отдельными городами.

В связи с кризисом ушли ли какие-то польские инвесторы из Украины?

Нет, никто. Слава богу, все работают. Более того, в прошлом сложном году польские инвестиции выросли в Украине на 24 процента.

Наладил ли новый вице-премьер по вопросам Евро-2012 Борис Колесников уже работу с поляками?

Колесников очень активно и профессионально работает. Стало больше порядка, больше прогнозируемости. Потому убежден, что Украина часть своей работы выполнит.

С польской стороны сотрудничество тоже должным образом настроено и сейчас в повестке дня стоит вопрос о визите в Польшу вице-премьер-министра Украины, а также проведении очередного заседания украинско-польского Межправительственного комитета по вопросам подготовки к Евро-2012.

Думаю, это будет едва ли не лучший чемпионат за всю историю. Европейский футбольный турнир впервые пошел к востоку Европы. Наши страны его будут принимать в первый раз, это тоже плюс. А также тот энтузиазм, который существует и в Украине, и в Польше...

Вскоре заканчивается ваша каденция Посла в Польше. Какова, по вашим ощущениям, самая большая заслуга на этом посту? Задание Посла заключается в том, чтобы должным образом, профессионально представлять свою страну, защищать ее интересы и интересы ее граждан. Я всегда работал на то, чтобы наши отношения развивались лишь по восходящей, были только конструктивными.

Но Посол не обязан делать какие-то героические поступки. (Смеется).

Сегодня в двусторонних отношениях нельзя предпринять один гигантский шаг и все за один раз решить, нужно делать гигантское количество шагов, которые и двигали бы отношения вперед. Нужно работать системно и на конкретные результаты, что я старался делать.

Что в последнее время удалось сделать на границе? Конечно, сегодняшняя ситуация на границе не может удовлетворять ни польскую, ни украинскую стороны, потому что есть жалобы граждан с обеих сторон.

На 542 километрах общей границы сегодня мы имеем лишь шесть автомобильных пунктов пропуска и шесть железнодорожных. Это очень мало. Для примера, польско-немецкая граница до присоединения Польши к Шенгену имела 38 пунктов пропуска, из которых 19 автомобильных.

Потому есть неотложная потребность в строительстве новых пунктов пропуска. В последнее время было договорено построить два новых пункта: Будомеж – Грушив и Угринив – Долгобичив на польской стороне, но для осуществления общего контроля. То есть, предусматривается, что на упомянутых пунктах пропуска вместе будут работать украинские и польские пограничники и таможенники. Планируется, что эти пункты заработают еще до Евро-2012.

Параллельно ведутся переговоры относительно строительства еще нескольких пунктов пропуска, как на польской, так и на украинской стороне границы, чтоб их общее количество было паритетным. Цель этой работы — снять очереди, создать комфортные условия для граждан, которые пересекают границу. Потому что граница должна не делить, а объединять.

Когда еду в Польшу, еду поездом. Поезд ужасен во всех отношениях, тем не менее, билет стоит почти как на самолет. Но больше всего возмущает то, что таможенники посреди ночи выгоняют тебя полураздетую из купе, потому что они ищут контрабандные сигареты, которые перевозят наши проводники. Скажите, пожалуйста, поднимается ли где-то этот вопрос? Конечно, да. Цель обеих стран — создать комфортные условия для граждан, которые пересекают границу, в том числе, и во время погранично-таможенного контроля в поездах.

Пан Посол, и в заключение разговора - в СМИ появилась информация, что вы едете послом в США. Признайтесь, правда ли это? Давайте сделаем паузу в этом вопросе. (Смеется).

Моя каденция, как мы говорили, заканчивается, я здесь уже поработал четыре года, начался пятый. Потому естественно, что место работы нужно менять.

Но пока я работаю здесь. Когда уеду из Польши, тогда точно будет известно, чем дальше буду заниматься.

Разговаривала Оксана Климончук