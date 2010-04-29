Грымчак требует возбудить уголовные дела против депутатов ПР

Народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ГРЫМЧАК обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовные дела в отношении депутатов от Партии регионов Валерия КОНОВАЛЮКА, Владимира МАЛЫШЕВА, Дмитрия СВЯТАША и Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщает сайт “Народной самообороны”, сегодня Ю.ГРЫМЧАК обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с заявлением “о противоправных действиях, совершенных против него как народного депутата в сессионном зале ВР во время исполнения им своих непосредственных служебных обязанностей”.

В заявлении Ю.ГРЫМЧАК отмечает, что 27 апреля в сессионном зале парламента во время исполнения им должностных обязанностей народного депутата, связанных с государственной деятельностью, вышеупомянутые депутаты преднамеренно нанесли ему телесные повреждения и угрожали убийством в связи с его государственной деятельностью. Ю.ГРЫМЧАК считает, что своими действиями депутаты-”регионалы” совершили преступление, предусмотренное ч.2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины.

“После начала работы пленарного заседания со стороны правительственной ложи полетели яйца в сторону председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА. После чего возле той же ложи началась драка. Я находился на своем рабочем месте и наблюдал за этими хулиганскими действиями депутатов со стороны. После чего между рядами нашей политической силы стал сильно выделяться дым, который стремительно заполнял зал. Я подумал, что кто-то поджег дымовую шашку и бросил ее в наши ряды. Но когда я опустил свой взгляд на пол, то увидел, что прямо у меня под ногами лежит металлический цилиндр. Я подумал, что это может быть дымовая шашка, которая еще не сработала, после чего я мгновенно ее схватил и положил в карман. Накрыв ее еще руками, я выскочил из зала и кому-то там отдал, чтобы она была обезврежена. После чего вернулся на свое рабочее место”, - пишет Ю.ГРЫМЧАК в своем обращении.

“В это время ко мне подбежал народный депутат Украины В.КОНОВАЛЮК, который стал мне угрожать физической расправой, нецензурно выражаться в мой адрес. Он стоял близко ко мне, прямо наваливался своим телом. Я взял его и отодвинул от себя, попросив его остановить свои противоправные действия. Но после этого он стал еще более агрессивным и начал махать руками. На помощь ему сразу прибыли однопартийцы: В.МАЛЫШЕВ, Д.СВЯТАШ и В.ЯНУКОВИЧ, которые стали меня душить руками за горло, бить кулаками по туловищу, а В.КОНОВАЛЮК лично нанес удар кулаком правой руки мне в правую надбровную дугу, от чего у меня образовался кровоподтек и ссадины. Противоправные действия указанных народных депутатов зафиксированы на фото и видеозаписи”, - сообщил Ю.ГРЫМЧАК.

Исходя из этого он просит Генпрокуратуру организовать проведение доследственной проверки и возбудить уголовное дело по ч.2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины в отношении народных депутатов В.КОНОВАЛЮКА, В.МАЛЫШЕВА, Д.СВЯТАША и В.ЯНУКОВИЧА.