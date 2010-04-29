Литвин: в Украине нет оппозиции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не видит целесообразности в принятии закона об оппозиции.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Рада".

"Писать закон об оппозиции - это все равно, что создавать кружок хорового пения в оперном театре", - сказал спикер.

"У нас нет в Украине оппозиции, так как оппозиция - это позиция к официальной линии власти", - добавил он.

А сама власть, по его словам, на сегодня еще не обнародовала свои позиции - "свою официальную линию". "Еще нет программы деятельности Кабинета министров Украины, Президент еще не выступил с посланием к украинскому народу и Верховной Раде", - констатировал В.ЛИТВИН.

В связи с этим он заявил, что сегодня нет никаких предложений, "которые можно было бы рассматривать как альтернативные", уточнив, что имеет в виду альтернативный правительственному проект бюджета, который так и не был предложен.