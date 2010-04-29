Лукаш объяснила указы Президента о Станик: «тому що послідовний»

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины, представитель Президента в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ заявляет о последовательности и правомерности действий главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА в отношении бывшей судьи Конституционного Суда Сюзанны СТАНИК.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН пресс-службой Президента Украины заявлении Е.ЛУКАШ.

“Сегодня Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ удовлетворил поданное С.СТАНИК заявление об отставке с должности судьи Конституционного Суда Украины, освободив ее от должности на основании пункта 9 части пятой статьи 126 Конституции Украины, статьи 43 Закона Украины “О статусе судей”, - сообщила она.

Е.ЛУКАШ напомнила, что вчера глава государства своим указом, руководствуясь частью пятой статьи 124 Конституции Украины об обязательности к исполнению на территории Украины судебных решений и в связи с решениями административных судов, которыми был удовлетворен иск С.СТАНИК к Президенту, признал утратившим действие указ Президента от 3 апреля 2008 года об отмене указа Президента от 25 марта 2004 года “О назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины”.

”Таким образом, Администрация Президента Украины опровергает слухи о каких-либо действиях, направленных на дестабилизацию работы Конституционного Суда”, - подчеркнула Е.ЛУКАШ.

Она отметила, что “действия Президента Украины и принимаемые им решения отвечают и будут всегда отвечать Конституции и действующему украинскому законодательству”.