Ющенко уже собирается создавать движение сопротивления
Экс-президент хочет созвать форум
Экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО собирается инициировать созыв форума украинских демократических сил для выработки плана действий неповиновения нынешней власти.
Об этом он сказал сегодня в эфире радио «Свобода».
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что во время этого форума нужно сформировать «концепцию акта неповиновения, плана действий по защите конституционных и законных положений святых вещей». Он объяснил, что имеет в виду, среди прочего, вопросы пребывания российского Черноморского флота на территории Украины, защиты украинского языка, признания Голодомора и др.
Экс-Президент подчеркнул, что этот форум должен дать оппозиции план четких действий на ближайшие три месяца.
При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что главное сегодня – это понимание обществом всей опасности действий власти и формирование движения сопротивления.