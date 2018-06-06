Мазохизм двух братских народов и “российская слава” в Севастополе

Братья-россияне не отстают от нас в мазохизме. Зачем им Севастополь? Правильно – как символ, «город российской славы». Вот здесь и возникает вопросик: а какая «российская слава» была в Севастополе?.. Вся история с Харьковским пактом, его ратификацией и всеми сопутствующими гешефтами между Януковичем и Путиным–Медведевым в действительности доказывает, что украинцы и россияне являются истинно родственными народами. Их породнил Леопольд. Не тот, по словам Януковича, «шкодливый» кот, который призывал «давайте жить дружно». А Леопольд фон Захер-Мазох, который родился подо Львовом, от фамилии которого и образовали слово «мазохизм», – «наслаждение от физической или душевной боли».

Украинцы мучаются, но отдают

Для украинцев мазохизм – абсолютно привычное состояние души. Едва ли не главный вопрос украинской культуры и ментальности чеканно выразил Тарас Шевченко: «О, Боже мой милый! За что ты караешь ее молодую?»

В одном из пособий по истории автору встретились просто архетипичные слова: «Нападающие со всех сторон приходили на нашу родную украинскую землю, угоняли украинцев в плен и притесняли их. Но национальный дух все равно продолжал теплиться подспудно».

Украинцы обжигали пятки теми теплящимися угольками, мучались – и в страшных муках жертвовали независимостью, государственностью и другими святыми вещами.

Представляю, как рыдал последний гетман Украины Кирилл Разумовский, коленопреклоненный умоляя матушку-императрицу отменить гетманство как институт. Потому что придворная карьера была под угрозой.

Ужасно мучались Грушевский, Винниченко, Петлюра, Скоропадский, в междоусобицах профукивая непрочные государственные образования в Украине и сбегая потом (почти все) за границу.

Мучались уже в новейшее время наши власть предержащие, отдавая соседу ядерное вооружение и разрезая на металлолом стратегические бомбардировщики.

Не знаю, мучались ли Янукович с Азаровым, отдавая обогащенный уран, фактически раздаривая России десятки тысяч гектаров побережья в Севастополе, ставя в сущности крест на полноценной европейской интеграции (о евроатлантической уж и говорить не стоит), готовясь к сдаче ядерной, авиационной и других отраслей промышленности? Вряд ли.

Зато мучается как минимум Пол-Украины – и сделать пока что ничего не может.

Кто видел ту “российскую славу” в Севастополе? Но и братья-россияне не отстают от нас в мазохизме. Им-то зачем Севастополь нужен? Правильно – как символ, «город русских моряков и российской славы».

Вот тут и возникает вопросик: а какая «российская слава» была в Севастополе?

В 1854–1855 годах англо-франко-турецкие войска жестоко бомбардировали Севастополь, а в столкновениях дальнобойным нарезным стрелковым оружием издалека отстреливали защитников и 30 августа 1855 года вступили в дымящиеся руины Севастополя. Корабли Черноморского флота были затоплены у входа в Севастопольскую бухту.

В 1856 году был подписан кабальный для России Парижский мирный договор, по которому она лишилась Южной Бессарабии, устья реки Дунай и крепости Карс в Закавказье.

В 1918 году «город российской славы» захватили немцы. И в начале лета затребовали, чтобы эскадра боевых кораблей, которая находилась в Новороссийском порту, согласно с условиями Брестского мирного договора вернулась в Севастополь. Российские суда успели убежать из Севастополя перед самим приходом кайзеровцев. Иначе немцы угрожали захватить и Новороссийск.

Половина прежнего императорского Черноморского флота России, который долгие годы был украшением Севастополя, была затоплена 18 июня 1918 года на рейде Новороссийска... Кстати, остатки тогдашнего ЧФ в ноябре 1920 года ушли к городу Бизерту (Тунис).

Оккупировали немцы Севастополь и в 1942 году, правда после действительно героической обороны.

Сегодняшняя страница «славы» Севастополя и его флота – это набор полуржавых жестянок, подавляющее большинство из которых эксплуатируется по 25–30 лет и рисковала просто не дойти до Новороссийска, который вроде бы планировали в качестве новой базы ЧФ. Как отмечают военные эксперты, этот, с позволения сказать, флот и рядом не стоит с нынешним турецким.

По числу "крылатых ракет в первом залпе" турецкие ВМС превосходят ЧФ почти в три раза, "двум российским лодкам противостоят одиннадцать турецких", "ВМС Турции на сегодня имеют 72 боевых корабля и подводные лодки, 52 катера; Черноморский флот России – 39 боевых кораблей и подводных лодок, 9 катеров".

Так что созерцание и прошлой, и нынешней «славы» ЧФ в Севастополе способно принести россиянам-патриотам разве что тяжелые моральные муки. Так же, как созерцание текстов Харьковского пакта и сопутствующих соглашений вызывает яркие мазохистские чувства у патриота-украинца.

Неужели Захер-Мазох породнил нас навеки?

Николай Писарчук