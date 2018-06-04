Черновецкий заговорил таки о марсианах

После просмотра последней передачи «Свобода слова» я понял: черт с ним, повышайте тарифы на ЖКХ хоть в десять раз, убейте полностью Киев новостройками, только оставьте нам в мэрах Черновецкого! Ибо зрелища человеку нужны не меньше, чем хлеб. А кто еще способен так удовлетворить нехватку впечатлений у граждан, если не Леонид Михайлович? Собственно, и раньше журналисты жадно слушали киевского голову, боясь пропустить его перлы, но прямой эфир на ICTV показал, что в косноязычии нет совершенства. И столичный мэр твердо идет по его пути. Мы сначала хотели предложить вашему вниманию последние выступления Черновецкого без объяснений, комментариев и купюр. Но, как вы понимаете, там слишком много слов, поэтому даем его речь в некоторой обработке.

«Нехорошая компания»

Итак, последняя передача была посвящена наболевшему вопросу повышения тарифов на услуги ЖКХ. Выступали мэры Харькова, Луцка, Львова и, конечно, Киева. Речь Леонида Михайловича в эфире можно разделить на две части: одна касалась собственно тарифов, в другой уделялось внимание Юлии Тимошенко. Зачастую сказанное Черновецким можно было понять только из контекста: так несвязанно и путано он говорил. И если вам что-то не ясно, обращайтесь к мэру, мы только цитируем его.

Итак, пошла речь о тарифах. Леонид Михайлович начал буквально с таких слов: «Я вам скажу следующее: во-первых, никакого отношения ни к тарифам, ни к чему… ни для киевлян, ни для присутствующих людей не имеет. Абсолютно. Потому что если есть частное предприятие, то его можно продать россиянам, марсианам – кому угодно».

Далее Леонид Михайлович рассказал о том, как создавалась НАК «Нафтогаз Украины»: «…Я знаю только, что после этого появляется новая фигура – Бакай, который с помощью того же режима – сразу после того, как Кучма убрал Лазаренко, который, видимо, не исполнял какие-то перед ним свои обязательства, – вместе с той женщиной, о которой я говорил, создаёт компанию НАК «Нафтогаз Украины». Это нехорошая компания. Вы мне поверьте. Она воровская на 99 процентов. Она всю жизнь воровала у вас газ».

«Мне не снятся женщины»

Леонид Михайлович придумал ноу-хау: по его словам выходило, что тарифы ЖКХ имеют свою… идеологию. «Они стали совершенно другой идеологии, – буквально сказал он о тарифах. – Моя идеология была – богатый платит за бедного. Позиция БЮТ, которая незначительно снизила тарифы: она сделала для миллионеров, которых в Киеве – как недорезанных собак… Она сделала такие же тарифы, как для тех, кто умирает с голоду. Вот это и всё. Это две разные вещи».

О своем предшественнике Леонид Михайлович сказал следующее: «Он со мной дрался, когда я приводил людей – за установление газовой системы в селе. Не выпускал меня выступать в Киевсовете, когда я был депутатом Верховного Совета. Сегодня он ярый оппозиционер. Вот вам лицо оппозиции. Посмотрите на него внимательно. Красавец! Вот это и есть два лица оппозиции. Возьмите ту женщину, о которой я уже говорил…»

На этих словах ведущий телепередачи Савик Шустер попытался остановить мэра, но куда там – тот продолжал «наезды». Тогда председатель парламентского подкомитета по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко спросил мэра: «Она вам снится?» После чего состоялся вообще странный разговор:

Леонид Черновецкий: Она мне никогда не снилась, потому что это вообще-то… Вообще мне не снятся женщины…

Савик Шустер: Ему снятся другие.

Леонид Черновецкий: …Которые рвутся к власти…Лёша, вы меня хорошо знаете. Я же абсолютно традиционный человек.

Алексей Кучеренко: Я не знаю.

Леонид Черновецкий: Все, кроме неё… Я через себя это пропустил, когда Юлия Владимировна воровала газ у страны.

Савик Шустер: О, Боже ты мой… Мы оговариваем…

Леонид Черновецкий: Это я через себя пропустил!

«Мои депутаты»

Шустер пытается остудить пыл Черновецкого, говорит, что не надо в студии повторять кивсоветовские страсти. Тот гнет свою линию и говорит: «Юлия Владимировна вместе с Лазаренко травила на меня КГБ, получила государственные гарантии и обворовала страну. Это я вам говорил везде».

С Черновецким постоянно вступает в спор оппозиционный депутат горсовета Владимир Бондаренко, мэр называет его «невыдержанным гражданином». «Послушайте, если бы вы сменили лицо, вам бы поверили. Ну, даю вам слово», – говорит он Бондаренко. «Если бы вы сменили голову», – парирует тот.

«Я не представляю себе, как можно вести… – продолжает Черновецкий. – Я единственное, чего добивался от встречи с такими людьми, – чтобы мои депутаты в Киевсовете начали работать над тарифами и над идеей их снижения».

Гость в студии: Наши депутаты.

Леонид Черновецкий: О чём вы... Мои депутаты. Да.

Владимир Бондаренко: Твои депутаты – мы поняли.

Леонид Черновецький: Да. Потому что я являюсь ещё и главой Киевской государственной администрации»…

И все это еще было разминкой перед главным блюдом. Когда мэру предоставляется отдельное слово, он рассказывает о своем продвижении к мэрскому креслу. Оказывается, столичным головой он стал благодаря своей деятельности в ВР. Затем – речь о Киеве. Черновецкий говорит, что сегодня город доплачивает субсидии 450 тысячам киевлян, имеющих низкие доходы.

Далее, наверное, следует привести буквально:

«И эти люди за моё мэрство получат в два-три раза больше. Я заработаю им деньги на то, чтоб они доросли до уровня, чтоб им было приятно ощущать, что о них заботится власть. Это новелла, которая впервые применена в Украине с 1917 года, когда большевики пришли. Это первое. Во-вторых, идея тарифов в Киеве – в 3,4 раза – заключалась в том – поскольку мы можем, регистрируя тарифы, делать это только в течение определённого срока – ну, через три месяца, – чтобы потом резко понизить тарифы для малообеспеченных и оставить эту планку. Потому что по-другому, если бы мы пошли по тому пути, который нам сегодня предложен… Но я из него выйду всё равно, я всё равно пойду по пути, что это не для Луцка».

Вас, наверное, восхитит этот случайный набор слов, меня больше задело выражение «новелла, которая впервые применена в Украине с 1917 года, когда большевики пришли». Вообще-то «новеллу» «употребить» никак нельзя. Но попытаемся побыть адвокатами Леонида Михайловича, постараемся уловить его логику. Итак, часто слово «новелла» означает не просто короткий рассказ, а короткий – с неожиданной развязкой. Очевидно, Черновецкий хотел сказать, что все, что он делает на благо малоимущих, – тоже так неожиданно, просто новелла какая-то. И подобное случалось только в 1917, когда к власти пришли добрые большевики, которые тоже платили всем малоимущим субсидии за ЖКХ… Есть, конечно, небольшие неточности, но все же какая-то картина вырисовывается.

Слово за слово, вскоре начинает говорить оппозиционный депутат горсовета – Александр Клюс. Здесь тоже стоит привести буквально.

«Я хочу вибачитися від чоловіків, які присутні в цьому залі за ті образи, які наніс пан Черновецький Юлії Володимирівні», – говорит Клюс по-украински.

Леонид Черновецький: Ну, ви ж їй образ не робили ніяких. Які образи?» – вдруг начинает демонстрировать знание украинского Черновецкий.

Потом Клюс вспоминает о нормах закона, говорит, что Юлия Владимировна не совершала преступлений.

«Послушайте, вот сначала по поводу... Мы же не можем так, что... Вот был вопрос у вас «шанованой жинкы», – перебивает его Черновецкий. Характерно, что выражение «шанована жинка» перед этим даже не звучало. «Я вам скажу, что я от шанованой жинкы – я в присутствие всех говорю – я имел репрессии. Я говорил о том, что она не жинка, а Лазаренко в юбке, постоянно. Если бы только она на меня обиделась, она подала бы на меня в суд. Только она этого не делает. Это первый ответ. Поэтому, знаете, это…»

«Господа, вы знаете что... Я сейчас принимаю решение: мы заканчиваем программу. Всё, до свидания», – говорит шокированный Шустер. Тем не менее Черновецкий еще успевает сказать: «Для меня это не женщина. Это человек, который занимался конкретными вещами на моих глазах».

Ну, скажите, разве он не душка, разве не достоин он быть мэром Киева?

(Текст выступлений взят с официального сайта программы «Свобода слова»).

Антон Зикора