30 минут езды – и вы попадете в Киев княжих времен

Проект «Парк Киевская Русь» – свидетельство того, что возрождаются базовые корни нашего государства… Сейчас воссоздаем довладимировскую эпоху, потом – владимирскую, послевладимирскую…

В который раз убеждаюсь, если в Киеве идет дождь – это еще ничего не значит: в 30 км от столицы хорошую погоду на территории области в небесных инстанциях могут и не отменять…

Так было и в этот раз: в Киеве мокро и холодно – и как по заказу – солнечно и светло на открытии ІІІ международного фестиваля “Парк Киевская Русь” в селе Копачев Обуховского района, заявленного организаторами в этом году – ни много, ни мало как самый продолжительный в мире фестиваль и самый масштабный в странах СНГ и Европы.

Организованно отезжаем автобусами от станции метро Выдубичи. Для посетителей парка стоимость транспорта – 20 грн.

«Дискавери!» – глядя на живого кролика, орут от радости подростки

На подъезде к «объекту» внимание привлекают огромные насыпи.

Слышала, что автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир Янченко поставил амбициозную цель – воссоздать столицу древнего украинского государства без излишнего «художественного свиста», в точности такой, какой она была во времена князя Владимира, даже если это повлияет на количество посетителей.

«Это земляные валы и рвы – оборонительные сооружения Древнего Киева, все здесь воссоздано в соответствии с наукой и в натуральную величину, можете не сомневаться. Почему нам это нравится? Инициаторы идут путем, чтобы все соответствовало тому времени», – подтвердил заместитель директора Института археологии НАН Украины Глеб Ивакин.

Входной билет можно купить прямо здесь. Со взрослых за возможность провести на территории парка в фестивальный день – берут 80 грн., детский билет стоит 50 грн., детей до 7 лет пропускают бесплатно.

Вхожу в главные въездные ворота с двумя трехэтажными башнями и… ущипните меня! Настоящий город – с улицей, ярмаркой, горожанами. Вновь прибывших посетителей встречают скоморохи.

На территории парка все постройки из дерева: княжеская палата (на открытии фестиваля выполняла функции трибуны для почетных гостей), сторожевая башня, срубы XI–XII ст.

Парк разбит на секторы. Центральное место отведено ристалищу – арена, где проводятся богатырские состязания и средневековые турниры – где состоялось само открытие фестиваля.

На территории есть сектор стрельбы из лука, палатка Нестора Летописца, лагеря викингов и стан кочевников, импровизированные загоны для лошадей, палатка гадалок, изба-читальня, мастер-классы дают ковали…

Ощущение присутствия в прошлом обеспечивают актеры, которые внезапно возникали в толпе, среди посетителей парка, и разыгрывали театральные сценки.

«Курку вкарала, бачили? Хапайте злодійку!..» – промелькнув перед моим лицом лентами в косах, пронеслись две барышни в длинных красных платьях.

«Смотри, кролики! Какие смешные!» – лопочет малец, норовя ухватить за ухо животное, переклоняясь через плетенную загородь, над которой приколочена табличка: «Зверинец». От возможности погладить кролика – неподдельно искренне сияют лица и у родителей. Тут же к животному тянут руки подростки: «Дискавери!» – орут от радости, давая окружающим понять, что в последний раз видели живого кролика на популярном научном телеканале.

Тут же визг и летят перья… Опять же дети – дерутся подушками, сталкивая друг друга с бревна. Всем этим восторгом, руководят ряженые скоморохи, проводя викторины в секторе для детей. Родители, которые удачно «сплавили шпану», направляются стрелять из луков…

Дамы в шикарных платьях, рыцари в доспехах восседают на пеньках

Древнюю действительность воссоздает и присутствие войска – человек 50 ребят в кованых доспехах со щитами и мечами наперевес.

«Тяжеловато?» – интересуюсь у молодцев о степени тяжести обмундирования.

«Да килограмм 30, не меньше, – делятся. – Нам в них целый день ходить».

Знакомлюсь с молодым человеком в костюме – то ли викинга, то ли рыцаря…

«Я Людвиг – Рыцарь Света, – сообщает парень. – На самом деле, я из киевского клуба реконструкции. В Украине, таких как я – специалистов по оживлению истории, тысяч 30. Мы изготовляем костюмы, отливаем оружие».

Подходим к небольшой поляне. На пеньках восседают разновозрастные дамы в шикарных платьях, рыцари в доспехах – все поднимают металлические (может даже серебряные) чаши с вином. На импровизированном столе – рубленная кинжалом (оружие лежит тут же) бесхитростная снедь: куски хлеба, сыр, колбасы, овощи…

«Когда мы представляем образ, абстрагируемся от современного мира, верим, будто живем в замке, в любой момент может прилететь дракон, и нужно будет встать на защиту своей дамы. Будто сейчас на дворе 10-й век, и мы в Скандинавии. Мы произносим тосты, говорим максимально приближено к средневековой лексике», - объясняет тот, кто попросил себя называть Людвигом.

«И какое отношение это все имеет к древней Украине?» – интересуюсь.

«Нас пригласили на фестиваль для воссоздания средневековой атмосферы. Но здесь немало тех, кто воссоздает дохристианские направления, христианские – 10–13 века, 16-й, есть и те, кто специализируется на жанре фентези», – объясняет парень.

Древние игрушки поднимают настроение за 15 секунд

Глядя на средневековые «штучки» в волосах у дам, загораюсь желанием приобрести и себе какую-нибудь мелочь на память. Для таких как я, часть центральной аллеи в парке «Киевская Русь» организаторы отвели под ярмарку изделий народных мастеров. Прохожу свистульки, ложки, куклы… Внимание привлекли аутентичные вещицы – деревянные славянские игрушки, простые, как палочка от мороженного, – даже похожие на нее.

«Это фуркало, – объясняет мастер. – Повышает настроение за 15 секунд. Хотите, проверим?»

Беру разрисованную «палочку от мороженного» - казалось бы, примитивней не бывает, - раскручиваю за привязанную веревку, изображая круг, и не смотря на внутреннюю установку не сдаваться, уже через пару секунд расплываюсь в улыбке. Радость на уровне генетической памяти. Игрушка будто разрезая воздух, издает хрустящий звук. Что-то понимали в хорошем настроении наши предки, изобретая такие штуки.

Мастера зовут Вадим. Говорит, что точить лясы (делать деревянные игрушки) хотел с детства, но реализовать свое желание сумел лишь ближе к пенсии. Среди его игрушек нахожу летунец, колотово (трещетку), забавку…

«Все это носило еще и функции оберегов», – объясняет играшкарь.

Наш разговор прерывает барабанная дробь, которую сменяют звуки волынки… На волынку народ реагирует улыбками и приплясыванием, перекатываясь с ноги на ногу, вторя появившимся на ристалище актерам.

«Это скомарохи, горожане, уличные артисты и музыканты. Самое интересное будет дальше…» – интригует директор фестиваля Наталья Петрова.

Ведущие сообщают об открытии ІІІ международного фестиваля “Парк Киевская Русь”. На насыпи, символизирующей горы Древнего Киева, возникает фигура Андрея Первозванного, он несет громадный крест, чтобы водрузить его «на берегу Днепра». Чуть позже его сменили плывущие на ладье – громадной импровизированной декорации – всем известная четверка основателей Киева. Организаторы фестиваля начали открытие фестивального года, обратившись к первым страницам истории Киева. На открытии они представили всю фестивальную программу года. Гости праздника увидели презентацию фестивалей «Былины Древнего Киева IX–XI веков», фестиваля каскадеров «Киевская Русь», фестиваля «Киевская Русь XIII века», «Гости древнего Киева XV века», конно-трюкового шоу «Княжеская конница», презентацию народного праздника «День Ярила», фестиваля-маскарада «Киевская фибула», показ этномоды и исторического костюма.

Поднимаюсь на трибуну, чтобы узнать о впечатлениях от происходящего у почетных гостей фестиваля.

Заместитель министра культуры и туризма Украины Ольга Бенч: МИНИСТЕРСТВО ГОТОВО ПОДДЕРЖАТЬ ФЕСТИВАЛЬ

Министерство готово поддержать фестиваль. После того, как у нас будет принят бюджет, сформируем план на 2 квартал. Если государство учредит свой собственный фестиваль в «Парке Киевская Русь», речь будет идти о 100% финансировании. Пока же – финансирование будет в рамках 30% от предложенной сумы.

Летчик-космонавт Российской Федерации Юрий Лончаков:

ИЗ КОСМОСА КИЕВ ПОХОЖ НА СОЛНЦЕ С РАСХОДЯЩИМИСЯ ЛУЧАМИ

Я восхищен и удивлен, что такая идея выпестована и рождена.

Идея, инициированная автором проекта, – Владимиром Янченко, должна перенестись на Россию и славянские народы.

Я очень много из космоса снимал Киев, похож на солнце с расходящимися лучами. Лучи идут во все стороны…

У меня корни из Украины…

Киевскую Русь пытались поставить на колени, но славянский народ объединялся и давал отпор врагам...

Когда бываешь в космосе, работаешь в космическом пространстве – философия меняется. Мы живем на прекрасной планете… Лес, воздух, вода – все это дает нам Земля.

В космосе видно – маленькая тонкая пленочка – это атмосфера, которая нас защищает и дает нам жизнь.

Улетая в космос на полгода, игумен Иов передал мне мощи святого Сергия Радонежского. Эти мощи были у меня на станции, я облетал с ними Землю – с 12 октября 2008 года по 8 апреля 2009 года, и вернул их назад. Ощущал присутствие преподобного Сергия на духовном уровне. Станция двигалась вокруг Земли за сутки 16–17 раз. И я верю, что сам преподобный Сергий освятил нашу Землю. Верю, что она станет от этого добрее.

Заместитель директора Института археологии НАН Украины Глеб Ивакин

ЗАРОЖДАЕТСЯ НОВАЯ НАУКА – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Для института археологии и историков Парк Киевская Русь - не рядовой проект – происходит возрождение Древнего Киева на научной основе. То есть это не просто какие-то фантазии – проект реализуется по чертежам, по материалам археологических раскопок, по сообщениям летописных сводов. В этом принимают участие сотрудники института археологии. В Парке зарождается новая наука – экспериментальная археология.

Проект многолетний. Идея объединяет не просто экспертов, а людей, понимающих, что без исторических основ – будущее невозможно. Например, когда нужен эксперт по оружию, Владимир Янченко привез из Санкт-Петербурга лучшего эксперта по средневековому оружию… При этом туристы не просто приходят сюда, а становятся участниками всех событий, которые происходят на фестивале.

Директор Института трансформации общества Олег Соскин:

КИЕВ – ЦЕНТР, МОЖЕТ ДАЖЕ, ВСЕЛЕННОЙ

Проект «Парк Киевская Русь» – свидетельство того, что возрождаются базовые корни нашего государства. С развитием проекта будет воссоздаваться и геополитическая составляющая этого понятия (Киевская Русь.).

Чем больше людей будет принимать участие в фестивалях и больше будет посетителей – тем глубже придется задумываться, больше вопросов будет возникать.

Хотелось бы, чтобы это не была лубочная картинка – стеб, чтобы это продолжало оставаться серьезным научным проектом.

Чтобы люди приезжали и могли увидеть космический город – Киев – центр, может даже, вселенной.

Президент благотворительной организации «Славянский фонд», автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир Янченко:

В БЛИЖАЙШИЕ 1,5–2 ГОДА ВОССОЗДАДИМ ДОВЛАДИМИРОВСКУЮ ЭПОХУ

Точка отсчета нашей государственности – древний город Киев. Это культурная столица, которая влияет на умы и души нашего народа, и всей восточнославянской цивилизации.

Цель парка «Киевская Русь» – создать культурную столицу восточнославянских государств – один из столпов мировой культуры. На Старокиевской горе Древний Киев не воссоздать. Перед нами стоял вопрос выбора места и принятия решения… Решили – если не будем делать, значит, никогда никто не узнает, что такое Детинец Киева. Поэтому подобрали место, которое максимально подходит – по ландшафту, по природе… Здесь представлена вся флора Киевщины – и березовая роща, и сосновая… Нет инфраструктуры – заводов, труб. Это место где жили поляне.

Стоимость проекта 350 млн. долларов. Мы сделали первый шаг в долгом пути. Сейчас мы воссоздаем довладимировскую эпоху, потом – владимирскую, послевладимирскую. Предполагаем, что первый этап принесет нам реинвестиции на второй и на третий.

В ближайшие 1,5–2 года воссоздадим Михайловские ворота и внутреннее наполнение довладимировской эпохи. В течение года в парке будут проходить фестивали, которые отражают Киев в различных его эпохах.

***

Те, кто дождался темного времени суток, попали на вечернюю программу, – увидели театрально-хореографическую постановку «Княжий спор», огненно-трюковое шоу, факельное шествие и праздничный фейерверк.

Мероприятие сопровождали выступления ансамблей средневековой музыки белорусских коллективов Теstamentum Terrae, Сornucopia.

Следующий фестиваль Парка - «Киевская Русь XIII века» состоится на День Киева – 22–23 мая. Ожидается, что гостями фестиваля станут представители культурной, научной, дипломатической и бизнес-элиты Украины, СНГ, Европы.

В течение года в рамках фестиваля пройдут богатырские битвы ХІ, ХІІ и ХV веков, рыцарские турниры, День Киева, День Ярила, Медовый спас, фестиваль каскадеров, встреча “бабьего лета”, турнир лучников и другие зрелищные мероприятия.

Как сообщили организаторы, кроме фестивальных дней, насыщенную развлекательную программу парк предложит посетителям каждый вик-энд.

Анна Горпинченко