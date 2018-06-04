Янукович пугает, побуждает, поощряет...

Когда-то мелкий чертик Мефистофель, перевоплотившись в профессора Фауста, пытался соблазнить наивные студенческие души. Сегодня проФФесор Янукович, выступая в роли Мефистофеля, подвергает искушению далеко не наивные души украинских топ-политиков.

Воскресное интервью премьер-министра и лидера правящей Партии регионов каналу ICTV очевидно стало оперативным ответом на подписание соглашения о единой оппозиции лидерами БЮТ и „Нашей Украины”. Любая консолидация врагов несет в себе определенную угрозу, а принципа „разделяй и властвуй” никто еще со времен Древнего Рима не отменял. И выступление Виктора Федоровича именно и стало реализацией старого, но справедливого афоризма.

Месиджи Януковича были настолько темны и взаимозапутаны, что создавалось стойкое впечатление, будто глава правительства выступает не столько для массовой телеаудитории, как для двух конкретных зрителей. А именно – для Виктора Андреевича и Юлии Владимировны. Потому и целесообразно анализировать выступление как мефистофельский набор кнутов и пряников, адресованный Президенту и политику, который изо всех сил стремится стать лидером оппозиции.

Вот угроза, которая в устах Януковича звучит специфически и не воспринимается напрочь в переносном смысле: "Мы не позволим нам вставлять, как говорят, булавки в колеса на разных уровнях. Мы руки поотбиваем тем, кто это будет делать. Почему? – потому что мы не за свое боремся. Мы боремся за то, чтобы в стране был порядок", – сказал премьер, подчеркнув, что в этой позиции нет ничего личного.

Виктор Федорович сослался на безымянных избирателей, которые ежедневно спрашивают у своих кандидатов, когда они, в конечном итоге, возьмут власть и полномочия в свои руки. "Меня обвиняют, напротив – в том, что мы недостаточно настойчивые", – подчеркнул он.

Но все можно устроить, никому не отбивая руки и печенки и не завозя в Киев десятки тысяч этих самых избирателей. А устроить в первую очередь с Президентом. Действуя „коректно”, „демократичним путем” и принимая решение „в парламенте”. А вот и пример такого милого и демократического урегулирования: "Когда у Президента возникли сомнения по некоторым статьям Закона о Кабинете министров, мы отреагировали сразу. Пожалуйста, сказали, если вы хотите эти вопросы рассмотреть, давайте создадим рабочую группу и посмотрим: возможно, какие-то формулировки можно поправить. Все в наших руках". Вот он, медовый пряник (не слишком ли сладкий для Президента?), вот она мефистофельщина по-донецкому.

Очевидно, как доказательство того, что под суровой адской личиной у Виктора Федоровича скрывается ангельское нутро обожателя компромиссов с Президентом, он напомнил о трогательной истории полугодовой давности. Якобы во время переговоров о создании парламентско-правительственной коалиции Янукович был согласен занять пост не руководителя правительства, а спикера парламента, только бы удовлетворить желание главы государства. "Я дал согласие сначала идти на выборы Председателя Верховной Рады, я понимал, что Президент Ющенко не хочет, чтобы я был премьер-министром".

Стабилизец – прежде всего! "И ради того, чтобы стабилизировать ситуацию и как-то объединить людей и Украину, я своих товарищей, коллег по партии и фракции в очень непростых дискуссиях убедил в тому, что на это нужно идти. И я с трудом добился согласия, как говорят, на грани возможностей".

А в том, что не случилось такого прекрасного и взаимовыгодного варианта, виноват, конечно, не Виктор Андреевич, а его безымянные „колеги из блока "Наша Украина". А то бы и до сих пор премьер-министром был Юрий Єхануров.

"Мы соглашались на его кандидатуру, у нас к нему было и есть хорошее отношение". При этом Янукович прибавил, что имел встречу из Ехануровым по данному вопросу, и что тот был согласен работать в такой конфигурации.

Но приязненное и всепрощающее отношение к Ющенко никоим образом не распространяется на Юлию Тимошенко. Юлии Владимировне продемонстрирован не просто кнут, а настоящая девятихвостая плетка: „Ми не допустим прихода к власти правительства Юлии Тимошенко”. А вот еще пряничек Виктору Андреевичу: „Президент Виктор Ющенко в свое время справедливо отправил Кабмин Юлии Тимошенко в отставку, хотя его прежние союзники его потом за это осудили”. Здесь имеется такая дьявольская хитрость: – Янукович дает понять, что БЮТ, невзирая ни на какие подписаные соглашения, – это „бывшие союзники” для Президента и НУ.

А нынешними союзниками Президента вполне могли бы стать „регионалы”. В частности, по словам Януковича, они могли бы обеспечить возможность проведения следующих выборов Президента в 2009 году в парламенте. То есть дать шанс Ющенко на второй срок. Но шанс этот нужно заслужить: парламентская коалиция при решении вопроса выборов Главы государства в ВР будет исходить из необходимости сохранения стабильности в стране – и не дай Боже Президенту стать дестабилизировавшим фактором! "Если наше решение не будет дестабилизировать ситуацию, мы на это пойдем. Если оно будет дестабилизировать ситуацию, мы на это не пойдем".

И здесь же – очередная демонстрация канчука для Ющенко: Янукович не исключает, что выдвинет на президентских выборах свою кандидатуру. Правда, прячет свое имя за эвфемизмом „самого рейтингового политика”.

Дальше, если продраться к содержанию сквозь темно-корявый дискурс премьера, то оно сводится к тому, что, во-первых, лучше Президенту согласиться на вариант избрания в парламенте и не упираться – тогда ему можно и срок президентства продлить: „Тогда этот вопрос возможен, он будет обсуждаться в коалиции и, возможно, это решение будет принято". Ну а чего, пусть себе сколько угодно ездит по заграницах, круглые столы проводит, ленты разрезает...

Показав пряник, необходимо махнуть и нагайкой: "Возьмем другой вариант, например, Президент станет дестабилизирующим фактором в стране и начнет блокировать работу правительства, парламента своими действиями. В этой ситуации возможен другой вариант – объединение коалиции с оппозицией", – сказал Янукович. При этом он отметил, что на нынешнем этапе такой вариант развития событий "коалиция отбрасывает".

При этом кнут для Ющенко одновременно становится пряником для БЮТ, поскольку упомянутая Януковичом „оппозиция” минус Президент (читай „Наша Украина”) это, собственно, есть политическая сила Юлии Тимошенко. Следовательно, месидж для повелительницы „воинов света”: если Ющенко окажется бестолковым, то мы „воины тьмы”, все с вами полюбовно раздерибаним.

И еще один угрожающий намек: Янукович отметил, что сам лично, а также Партия регионов и ее фракция "категорически против" досрочных выборов Президента. "Это дестабилизирует ситуацию в стране и не принесет никакой пользы обществу". В смысле – пока еще против, но все может быть...

Но на выходе – сугубо мефистофельская штучка с „сердечной” похвалой Президенту. Янукович подчеркивает, что на нынешнем этапе у парламентской коалиции и правительства "нет серьезных претензий к Президенту", а "все, что происходит между Президентом и правительством, является следствием перераспределения полномочий". При этом премьер подчеркнул, что в этом вопросе заинтересован "не столько Ющенко, сколько его окружение".

Вот такой дьявольской сменой угроз и искусов, очевидно, и планируется расколоть „единую оппозицию”. (А еще, по возможности, противопоставить Ющенко его окружение).

Для внимательного читателя вся эта „квазивизантийщина” выглядит в действительности довольно наивной. Но окажется ли она недейственной?

Не факт. И не из-за того „мефистофельского коварства” Виктора Януковича. Очень уже сложна история отношений между БЮТ и „Нашей Украиной”, двумя силами, которые „обрабатывают” оранжевую электоральную нишу. Как учил Чарльз Дарвин, внутривидовая конкуренция является самой ожесточенной. Отсюда информационная спецоперация „Любі друзі”, отсюда еще одна „спецуха” под условным названием „Сын Бога”. Отсюда попытка „Нашей Украины” и Президента во время коалиционных торгов заключить сепаратные договоренности с „Регионами” и выбросить за скобки БЮТ... Потому внешние влияния могут подтолкнуть внутренние дрязги в „единой оппозиции”.

А с другой стороны, как говорил мудрый Уинстон Черчилль „хуже, чем воевать вместе с союзниками, может быть лишь одно: воевать без союзников”.

Николай Писарчук