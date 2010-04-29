Тимошенко: новая цена на газ выше прежней

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что цена на природный газ, о которой договорился с Россией Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, больше той, которая была установлена при предыдущем правительстве.

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сообщила на пресс-конференции во время рабочего визита в Ровенскую область.

"Сегодня средняя цена на газ будет то, что прогнозируется, - 235 долларов. Скажите, пожалуйста, мы можем ученику начальной школы задать вопрос, какая цена больше – 228 или 235? Очевидно, что у нас цена была меньше, дешевле", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции подчеркнула, что установление новой цены на газ, о которой договорился В.ЯНУКОВИЧ, ограничило политическую свободу нашего государства.

"Это была первая договоренность, которая дала Украине политическую свободу. Сейчас эту политическую свободу отняли. И ее опять связали ценой на газ на десятки, а, возможно, и на больше лет вперед, связали с политикой, связали со сдачей наиболее развитых отраслей Украины, сдачей наших позиций по стратегическим вопросам, нашей внешней политической линии", - отметила лидер оппозиции.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что тот пакет решений, который был достигнут в 2009 году, включал газ по цене 228 долларов за тысячу кубометров.

"И это цена, которую знали все промышленники, все предприниматели, вся страна. Ее нельзя сегодня как-то перевернуть, сказать, что там цена была 300", - сказала лидер оппозиции.