Пустовойтенко признал Луценко самым лучшим министром внутренних дел

23 февраля в день своего 60-летия экс-премьер-министр Валерий Пустовойтенко дарил гостям собственную книжку, которая только что вышла из печати. Мы стали одними из первых ее читателей. “Не читайте мемуаров, – когда-то сказал мне один из бывших премьер-министров Украины. – По ним невозможно объективно воссоздать историю. Люди, которые писали их, всегда пытаются оправдать себя, чтобы казаться потомкам лучшими”.

Однако, когда в преддверие своего 60-летия Валерий Пустовойтенко подарил мне свою книжку “Седьмая вершина”, я таки засела за нее. Полиграфическое качество издания роскошно, и это не удивительно, одним из директоров (который, кажется, является также соучредителем) издательства, которое печатало книжку, является сын Валерия Павловича.

Все книжки я тестирую изнутри. Открываю, и если какая-то фраза “цепляет”, – то читаю от начала до конца. Первая фраза, которая бросилась в глаза в книжке Пустовойтенко, была такой: “Единственным удачным примером политического руководства профессиональной сферы был за последние годы лишь министр внутренних дел Юрий Луценко”. На фоне общих оценок власти работы Юрия Луценко, это выглядело достаточно свежо. Впрочем, как выяснилось дальше, у Пустовойтенко в целом есть сентимент к Луценко, потому что так же положительно он оценивает его парламентскую деятельность в комитете транспорта и связи.

Книжка Пустовойтенко – о нашем времени, о тех, кого мы знаем, о тех, кто влиял на процессы. Поэтому, пропуская места, которые касались юности автора и его днепропетровской поры, я внимательно перечитывала его изложение событий, начиная с конца 90-х годов.

“Украина всегда имеет больше предложений, чем денег” “Украина проиграла России борьбу за флот. Мы получили не корабли, а сплошные “дрова”, за исключением одного-двух судов. Получили одну подводную лодку, да и та больше не выходила в море и практически непригодна для эксплуатации”. (Из книжки Пустовойтенко.)

Не только этот пассаж, но и некоторые другие подробности книги дают возможность понять, как формировались украинско-российские отношения и как мы пришли к их нынешнему “градусу”.

Пустовойтенко дает свой ответ на то, почему мы не приняли “нулевой вариант” (предложеный Россией раздел постсоветского имущества).

Он рассказывает, как вели себя российские премьеры со своими украинскими коллегами. Пустовойтенко поработал с пятью руководителями российского правительства. И все они не забывали о позиции “старшего брата”. Интересно, что когда в 1997 году Пустовойтенко предложил Виктору Черномырдину подписать соглашение о поставках российских энергоносителей на 20 лет, тот искренне рассмеялся и сказал: “Валерий, ты сразу же наступаешь. Украина всегда имеет больше предложений, чем денег”.

Автор вспоминает интересный диалог с самым молодым российским премьером Сергеем Кириенко. Тот позвонил по телефону и начал сурово спрашивать Пустовойтенко, почему Борис Тарасюк, который на то время был министром иностранных дел, сказал, что Украина держит курс на НАТО. Пустовойтенко ответил, что сам как раз находится в Брюсселе (именно там расположена штаб-квартира Альянса) и что позвонит по телефону из Киева, так как нельзя вести такие разговоры по мобилке.

Об измене Кучмы Этапы биографии экс-премьера являются своеобразным фоном, на фоне которого происходят исторические события, первые и вторые президентские выборы, парламентские гонки. Оценка автора, как и некоторые его упоминания отдельных фигур (Виталия Масола, Ивана Плюща), сравнения двух школ управления (донецкой и днепропетровской), интерпретация нашей новейшей истории звучат с претензией на объективность. Невзирая на мягкую и иногда комплиментарную манеру, Валерий Павлович не избегает резких оценок.

Все помнят, как в 1999 году Верховная Рада провалила кандидатуру Валерия Пустовойтенко, не утвердив его в должности премьер-министра. Газеты тогда давали заголовки вроде “Кто еще не сдал премьера?” Но интересно было услышать этот эпизод из уст самого Валерия Павловича. Подавляющее большинство соратников бывшего Президента рассказывали о том, что Кучма своих не сдавал. Пустовойтенко же на страницах книги раскрыл, как по приказу Кучмы он собирал голоса для голосования за свою кандидатуру на должность премьера. А Президент между тем вместе с Ткаченко, Ющенко и Волковым на даче последнего обсуждали избрание премьером Виктора Андреевича. Сам Валерий Павлович этот эпизод с голосованием в парламенте называет утонченным и жестоким развлечением Кучмы. А более поздний эпизод, когда он обратился к Президенту с просьбой о работе и тот сказал, что еще не думал, на какой работе хотел бы его видеть, – назвал откровенной изменой.

Кстати, опосредствовано оценку бывшему Президенту Пустовойтенко дает, вспоминая избирательную гонку 2004 года. Он написал, что Янукович поздно попробовал оторваться от тяжелой опеки и злой славы Кучмы. А также намекнул на причастность тогдашнего Президента к “федералистским” призывам сине-белых. “Кучма держал весь процесс под контролем... Какой бы губернатор без команды Кучмы осмелился поиграться в федерализм, зная, что откровенно нарушает Конституцию?”

НДП: пациент еще жив? Едва ли не вся политическая элита вышла из рядов Народно-демократической партии. Рассказывая о партии, которую он длительное время возглавлял, и которая долго была “партией Президента”, Пустовойтенко поименно вспоминает ее членов: Романа Бессмертного, Ивана Плюща, Анатолия Кинаха, Юрия Єханурова, Валерия Хорошковского, Сергея Куницина. Еще четырнадцать губернаторов были членами НДП во времена премьерства Пустовойтенко. Он вспоминает, что помогал ему в создании партии политолог Андрей Ермолаев.

Правда, сознается: Владимир Филенко и Анатолий Матвиенко, которые создавали партию кирпичик к кирпичику, отошли от нее, когда партия отказалась переходить в оппозицию к Кучме. Сейчас упомянутые политики в команде Президента Ющенко.

Интересно, что во время последних выборов к НДП “сватался” новообразованный проект “Эко-25”, который связывают с именем Виталия Гайдука. Но, по словам Пустовойтенко, молодые политики “Эко-25” выдвинули ряд абсолютно неприемлемых условий.

Виктор Янукович говорил, что готов включить в список Валерия Пустовойтенко и Анатолия Толстоухова, однако не возьмет НДП в избирательный блок.

Заканчивает Валерий Пустовойтенко книжку фразой о том, что он открыт для предложений. И в нашей стране, где возможна реинкарнация кого угодно, можно поверить, что такие предложения поступят.

Маша Мищенко