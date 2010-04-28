Луцкий горсовет призывает Януковича отозвать свою подпись

Луцкий городской совет призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отозвать свою подпись из-под соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении луцких депутатов, принятом сегодня на внеочередной сессии. Его поддержали 25 депутатов из 38 присутствующих в зале.

По словам авторов обращения, „события, состоявшиеся в Харькове 21 апреля и в Верховной Раде Украины 27 апреля, навсегда войдут в историю украинского державотворчества черной страницей... В обмен на некоторое снижение цены на российский газ для украинских потребителей Президент и Верховная Рада уступили значительную часть украинского суверенитета, заложили мину замедленного действия под дальнейшее развитие нашего государства...”.

Кроме того, подчеркивается в обращении, „из-за участия кораблей Черноморского флота в российско-грузинском конфликте в августе 2008 года был создан прецедент, и возникала реальная опасность втягивания Украины в вооруженный конфликт. В таких условиях скорейшее выведение Черноморского флота России из Крыма по окончании срока действия межгосударственных соглашений в 2017 году является одним из приоритетов развития Украины, гарантией будущей стабильности нашего государства...”.

В связи с этим депутаты Луцкого горсовета Луцка В.ЯНУКОВИЧА отозвать свою подпись из-под «позорного соглашения», а Конституционный Суд Украины - рассмотреть конституционность соглашения.

Также депутаты решили принять обращение к лидерам народно-демократических сил в Верховной Раде Украины с предложением инициировать роспуск действующего парламента, учитывая последние события и принятые решения, которые полностью дискредитировали законодательный орган.