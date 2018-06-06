Удастся ли оппозиции вывести людей на улицы?

Вчера Верховная Рада ратифицировала Харьковские соглашения, позволив находиться Черноморскому флоту в Крыму еще 25 лет. Несмотря на спокойный информационный фон, очевидно, что половина страны не приняла этого соглашения. Способна ли будет оппозиция объединиться? Сможет ли прорвать информационную блокаду? Сумеет ли вывести на улицы разуверившееся общество? Эти вопросы УНИАН задал лидерам оппозиционных политических сил.

Юрий Луценко, лидер “Народной Самообороны”, экс-министр внутренних дел: ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ – МАЛЕНЬКАЯ ВЕРШИНА АЙСБЕРГА СДАЧИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Объединение оппозиции формально состоялось. Последние дни оппозиция демонстрировала единство своих требований и действий на уличных акциях и в парламенте. Но это объединение, с моей точки зрения, к сожалению, не приобрело организационной формы. Ярким примером этого был вчерашний митинг, когда активисты того или иного партийного вождя больше заботились о скандировании его фамилии и о попадании партийного флага в экран, чем о достижении общей цели.

Мы сегодня имеем ситуацию 1999 года, когда разноцветная, разноидеологическая оппозиция не смогла найти организационного единства вплоть до тех пор, пока никому не известные на тот момент уличные активисты не установили палаточный городок “Украина без Кучмы”. И только после этого произошла определенная кристаллизация политикума, через несколько лет приведшая к победной Оранжевой революции. Именно поэтому наибольший вопрос сегодня для политиков - прекращение взаимной борьбы, а для людей – максимальное объединение, несмотря на принадлежность или не принадлежность к той или иной партии.

Формула общественного объединения была мной предложена на вчерашнем митинге. “Самооборона” будет этим заниматься все следующие месяцы до дня Независимости. Мы, фактически, начали гражданскую акцию “Я не продаю Украину”. Это значок, это биг-борд, это нашлепка на стекле автомобиля, это просто желто-голубая лента в петлице одежды для любого, кто не согласен с курсом на распродажу национальных интересов Украины. Мы считаем, что нас большинство, и ко дню Независимости эта акция может приобрести масштабное выражение недовольства нынешним колониальным курсом Януковича. Это надпартийная акция. На нее не претендует ни “Самооборона”, ни БЮТ, ни другие политические партии.

Мы сейчас имеем полутоталитарную власть, которая жестко регулирует телевидение, радио, другие СМИ, которая ломает позвоночники в парламенте, уничтожает неугодный бизнес или политиков. Ничего лучшего для изрядно замаранных политиков всех мастей, чем переход к палаткам, к листовкам, к прямому общению с людьми я предложить не могу.

Так же как Табачник только отвлекает внимание от общей политики правительства Януковича, так и вопрос Черноморского флота - лишь маленькая вершина айсберга сдачи национальных интересов. Мне кажется, не стоит сейчас зацикливаться на денонсации соглашения. Стоит помнить, что в комплект сдачи Януковичем страны входит сдача ГТС (правда, аренда) с газохранилищами, которые являются основой национальной безопасности, других отраслей экономики. Насколько мне известно, уже начались переговоры о демаркации Азовского моря без учета украинского острова Тузла. Черноморский флот наибольший психологический раздражитель, но не не самый экономически решающий. Стоит говорить не о денонсации того или иного соглашения, а о радикальнйм смене курса на восстановление независимости Украины.

Анатолий Гриценко, лидер “Гражданской позиции”, председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны: ЧАСТЬ ОППОЗИЦИОННЫХ ЛИДЕРОВ КООРДИНИРУЕТ ВЛАСТЬ

Абсолютно ясно, что власть, которая демонстрирует силу, монолит и с первых дней делает большие ошибки, нужно и можно сдержать лишь при двух условиях. Первое – это сильная оппозиция. И второе – это сильная пресса.

Как говорится, “нет худа без добра”. Оппозиция получила от Януковича сильный импульс к объединению. Большинство политических партий, общественных движений, понимая опасность для государственности и национальной безопасности Украины, исходящую от действий команды Януковича, стали объединяться, координировать общие действия. Этот процесс крайне необходим для страны. Он будет непростым и не быстрым, по нескольким причинам. Во-первых, часть партийных вождей дискредитировали себя, так же, как и те идеи, лозунги, призывы, вокруг которых раньше собирались люди. Второе – слишком много накопилось взаимных противоречий, межличностных проблем и конфликтов, которые также нужно преодолеть. Часть оппозиционных лидеров координирует власть и предпринимает шаги для разъединения. Мы увидели это вчера на митинге возле ВР.

Сейчас, когда шаг за шагом ограничивается информационное пространство и оно становится все больше похоже на российское, важно донести людям правду. Потому нужно идти к людям, объяснять опасность принятия тех стратегических решений, которые, на первый взгляд, не касаются каждой отдельной семьи, но, в действительности, влияют и на ее сегодняшний день, и на будущее. Работа с людьми – это также непросто. Миллионы людей разуверены, розчарованы и ограничились решением своих экономических и социальных вопросов.

Информационной блокады пока нет. Но идет серьезное ограничение информационного пространства. На первый план выходит роль журналиста, которая сейчас важнее роли политика. От журналистов зависит, будут ли по кровеносным сосудам общества накачивать кислород – правду, честную объективную информацию, или будут накачивать угарный газ и отравлять общество, зомбировать его.

Вчерашнее достижение парламента это то, что и в Украине, и в России, и в Европе увидели, что, по крайней мере, половина Украины не поддерживает этот “пакт Януковича-Медведева” и считает его предательским.

Олег Тягнибок, лидер Всеукраинского объединения “Свобода”: МЫ БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ ВО ВСЕХ УЛИЧНЫХ АКЦИЯХ ПРОТИВ НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ Вчерашний день показал абсолютную бесхребетность парламентской оппозиции. Их там по меньшей мере 200 человек. Даже потеряв тушек, которых они сами в свое время привели в парламент, они обязаны были оказывать сопротивление. Когда несколько человек входили в столкновения, а все остальные со стороны стояли и смотрели на это, то простите, что же это оппозиция?

“Свобода” заранее давала конкретный “рецепт”, что нужно было сделать. Им нужно было просто не пустить в зал заседания тушек, стать на дверях и не пускать. Это есть и моральное, и психологическое давление, когда человек заходит, а ему говорят: “Почему, предатель, ты идешь сюда? А ну пошел вон отсюда!” Разве те тушки, которые обычно бесхребетны и политически размыты, под объективами телекамер прорывались бы в зал, чтобы голосовать за Черноморский флот? Даже если они карточки заранее отдали, весь мир увидел бы нелегитимность того голосования. А так сдали Украину под дымовой завесой.

Ну хорошо, бросили шашки. Так нужно было уже хотя бы слезоточивый газ туда запускать, чтобы все повыбегали из зала. К величайшему сожалению, парламентская оппозиция не прошла тест на свою дееспособность в условиях жесткого противостояния с украинофобскими антиукраинскими силами.

Я считаю, мы сегодня находимся в 1991 году.

Что касается объединения оппозиции. Насколько ненавидят друг друга те, кто сегодня претендует себя назвать оппозицией. Я себе с трудом представляю, что те люди, в принципе, могут между собой договориться. Вчера у нас было заседание исполкома, и мы приняли такое решение: будем участвовать во всех уличных акциях, протестах, которые будет организовывать кто-либо против этого антинародного режима. Хотя мы четко понимаем, что в повестке дня именно национальная и социальная революция, а не просто борьба с отдельными личностями при власти. Мы уже увидели, что можно сменить лицо при власти, но если не изменить систему, фактически все остается тем же, только под другим ракурсом и другими цветами.

Меня шокировало, что сессия Ивано-Франковского облсовета, которая полностью состоит из представителей так называемых национально-демократических сил, трижды не сумела собрать кворум, чтобы проголосовать протест против ратификации этого соглашения. Есть 14 облсоветов, где большинство у БЮТ и НУ-НС. Представьте, какое был бы давление, если бы вчера не только были депутаты Львовского облсовета во главе с Мирославом Сеником, а на трибуне стояли 14 председателей областных советов и перед ними с десяток тысяч депутатов облсоветов от так называемых оппозиционных сил. А почему они так не сделали? Потому что торгуются за должности.

Оппозиция – это не просто лицо, которое выходит на камеру и говорит: “Мы против”. Это целая система депутатов, партийных организаций, это пропаганда и агитация, идеология, поддержка людей.

Я вообще сомневаюсь, что если бы были другие результаты выборов, то не были бы подписаны такие же соглашения, которые бы только подавалось в другом ракурсе. Вчерашние заявления Путина это подтверждают. Договоренности же не новые. Действия нынешней власти вызовут сопротивление в любом случае, рано или поздно. Но по настроениям людей я чувствую, что это сопротивление не будет настолько мягким, как во время Оранжевой революции.

СМИ имеют просто безумное влияние на общество. Но, к счастью, мы живем в другую эпоху, эпоху Интернета. Я понимаю, что Интернет-пользователей намного меньше, чем тех, кто смотрит телевидение. Но все же движущая сила общества, в том числе и молодежь, пользуется Интернетом.

Меня удивляет, насколько были уверены в своем долгом господстве в Украине Тимошенко и Ющенко, что им за время своего правления не пришло в голову создать определенные медиа-империи, чтобы оказавшись в такой ситуации, как сегодня, можно было бы донести свою позицию людям. Не имея контроля над СМИ, им придется чрезвычайно сложно.

Конечно, нельзя пренебрегать общением с людьми. Мы это делаем постоянно: ездим по районам, по селам, организуем встречи и доносим людям правдивую информацию о ситуации. Люди сейчас намного политически грамотнее, вернее ставят оценки происходящим событиям. Даже глядя телевидение, многие могут “фильтровать” новости. Если прозвучало, скажем, вчерашнее заявление Януковича о Голодоморе, то что бы дальше ни рассказывали, какие бы радужные перспективы ни рисовали, человек для себя сделал выводы. Люди не настолько глупы, что им можно полностью задурманить сознание ложной информацией.

Поскольку парламент вчера показал свою полную несостоятельность, нужно требовать его роспуска и денонсации этого соглашения. Нужно приводить новую власть.

Национальная революция – вот выход из ситуации.

Вчера меня поразило (и это не было запланировано), когда люди, стоявшие у стен парламента, сами придумали этот лозунг и начали кричать: “Революция!”. Революционная ситуация назревает. Хотя ее еще нет.

Вячеслав Кириленко, лидер партии “За Украину!”: ПРИШЛИ ТЕ, КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ДИКТАТУРУ

Нужно создавать национальное движение сопротивления. И для этого все оппозиционные силы должны вставать плечом к плечу, забывая о прежних разногласиях. Как это пожелание превратить в реальность? Пока это вопрос, даже после вчерашних событий. Я со своей стороны, сделал соответствующий призыв и готов подписать совместное заявление или совместное обращение с другими оппозиционными силами. Когда они дозреют до такого решения – это вопрос. Потому что каждый пытается под своего вождя создать что-то свое. Думаю, вождям это по душе. Но людям – нет.

То, что будут закручиваться гайки и то, что будет закручиваться свобода слова, для меня уже абсолютно реально. Думаю, это есть подлинное намерение власти. Но позволит ли это делать народ, гражданские активисты, политические партии и все небезразличные – это пока еще не ясно. Я надеюсь, что не позволят. И будет хотя бы альтернативное мнение освещаться в СМИ. Сейчас все меньше и меньше правдивой информации, особенно об оппозиционных решениях и действиях, появляется в масс-медиа, особенно электронных.

Когда становится меньше надежды на телевидение, нужно возвращаться к старым проверенным методам: листовки, из рук в руки, от дверей к дверям, путем народной коммуникации. Это всегда в таких обстоятельствах давало свой результат.

Вчерашние события показали, что теперь у нас мордобой и есть основа парламентской деятельности. Не нужно уметь читать, тем более писать, законы, а нужно быть боксером, который раз в году приходит в парламент для выполнения своей работы. Думаю, цивилизованный мир должен на это отреагировать. И не делать вид, что все в порядке: пришли демократы, только другие. Нет, пришли те, кто устанавливает диктатуру.

Мы через час после вчерашних парламентских событий выпустили заявление партии “За Украину!”, в котором четко квалифицируем то, что соглашение не ратифицировано: и за отсутствием кворума, и ввиду нарушения процедуры и в результате многих других обстоятельств нормативно-правового и процедурного характера. Для нас необходимости в денонсации нет, потому что это соглашение не ратифицировано. И российский флот завершает свое пребывание в Крыму 28 мая 2017 года в соответствии с соглашениями от 1997 года. Такова позиция партии.

Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, народный депутат: ПРИЛОЖИВ УСИЛИЯ, ОППОЗИЦИЯ СМОЖЕТ МОБИЛИЗОВАТЬ ЛЮДЕЙ

Та политика, которую проводит нынешнее руководство, не устраивает нас, поэтому мы еще будем рассматривать вопрос о присоединении к оппозиции. Я говорил, что крымские татары чувствуют глубокое разочарование такой политикой. Мы привыкли, что с момента завоевания Крыма с мнением коренного народа здесь не считались. Но мы очень рассчитывали, что в независимой Украине, которая сама была в таком же положении, будет другое отношение и другое поведение с коренным народом. И вот так распоряжаться нашей территорией, представлять эту территорию другой стране – это продолжение имперской политики, которая проводилась на полуострове веками после присоединения Крыма к империи. Мы еще не чувствуем информационной блокады, но я предвижу, что мы еще почувствуем ее. Я не думаю, что оппозиция сможет быстро организовать массовые протесты людей, но верю, что, приложив усилия и проделав работу, она сможет вывести людей на улицы.

Находясь в Страсбурге, я вчера узнал, что в парламенте ратифицировали харьковские соглашения. О том, как это происходило, я знаю из прессы. А не из прессы знаю, что среди тех кто “голосовал” за ратификацию соглашений были депутаты, которые находились здесь в Страсбурге. Эти соглашения наносят чрезвычайно серьезный вред не только крымско-татарскому народу, но и национальным интересам Украины. И я думаю, что ради денонсации соглашений следует принимать все меры, вплоть до роспуска такого парламента.

В Украине будет находиться флот страны, которая периодически втягивается в военные авантюры и тогда этот флот принимает участие в этих авантюрах. Во время войны России с Грузией ЧФ обстреливал берега Грузии. Если бы это была не Грузия, а другая страна, по другую сторону Черного моря, которая имеет ударную силу в три-четыре раза больше Черноморского флота, что бы тогда произошло? Ведь тогда гипотетический противник имел бы право нанести удар в ответ не только по кораблям, но и по базам Черного моря. Почему мы должны втягиваться в чужие войны? Почему мы должны предоставлять базу стране, высокопоставленные должностные лица которой время от времени говорят, что Крым это территория России, что полуостров все равно вернется? Возникает аналогия с Грузией, когда абхазам сначала давали российские паспорта, а затем решили защитить права тех, кому выдали паспорта, и откромсали территорию? А в Крым при таком намерении и войска не нужно вводить. Если Россия захочет устроить спектакль, как в Грузии, то там уже готова двадцатитысячная армия на территории страны. Россия постоянно будет поддерживать сепаратистские силы. Она сможет пойти на любую провокацию, чтобы дестабилизировать ситуацию. Украина сама должна иметь там военную базу.

Опрашивала Анна Ященко