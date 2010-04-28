Самолет Качинского не мог разлететься на куски - журналистское расследование

Самолет Президента Польши Леха Качинского не мог разлететься на мелкие части в результате падения с высоты нескольких метров, что будто-то имело место по предварительно обнародованной версии прокуратуры Российской Федерации, которая расследует уголовное дело по факту авиакатастрофы вблизи Смоленская 10 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом в собственном расследовании причин аварии президентского самолета пишет Gazeta Polska.

Издание анализирует ряд других авиакатастроф Ту-154 и обращает внимание, что ни в одном из этих случаев остатки самолетов не были разбросаны на такой значительной территории, как в результате катастрофы самолета Л.Качинского (около 600-700 метров - УНИАН). При этом самолеты падали на землю с высоты от 1100 до 200 метров, а самолет Л.Качинского под Смоленском будто-то бы упал после того, как зацепил деревья на высоте 6-8 метров. По данным экспертов, на которых ссылается газета, в случае падения с такой высоты уцелевший самолет должен был бы упасть на землю и по инерции проехаться по ней.

"Он не успел бы перевернуться. Невозможно, чтобы разлетелся на мелкие части", - цитирует издание слова эксперта.

Газета также отмечает, что президентский самолет был оборудован самой современной техникой, в том числе системой TAWS (Terrain Awareness and Warning System), что предупреждает об опасности столкновения самолета с землей. По данным Gazeta Polska, ни один самолет, оборудованный этой системой, не может потерпеть катастрофу. По данным издания, с конца 1990-х годов ни один самолет, оборудованный системой TAWS, не потерпел катастрофу.

Газета также обращает внимание на то, что 75% жертв авиакатастрофы удалось опознать лишь после анализа ДНК, в то же время после падения Ту-154 в Объединенных Арабских Эмиратах в 1997 году с высоты 200 метров один из 87 пассажиров даже выжил.

Кроме того, издание подчеркивает, что, согласно правилами авиасообщения, в случае невозможных условий для посадки самолета диспетчеры были обязаны закрыть аэродром и отправлять самолеты на другие. (Российские СМИ сообщали, что диспетчеры аэродрома в Смоленске "рекомендовали" пилоту президентского Ту-154 из-за погодных условий приземлиться на другом аэродроме, но пилоты не послушали их - УНИАН).

"Подход посадки не в оси взлетно-посадочной полосы, высота самолета - несколько метров над землей. Что там, ради Бога, происходило?", - возмутился один из экспертов, с которым общались журналисты издания.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Польши Анджей ШЕРЕМЕТ заявлял о возможности обнародования записей "черных ящиков" в четверг, 22 апреля, по возвращении в Польшу польских прокуроров.

Польские следователи также заявили, что не имеют права обнародовать материалы следствия без согласия российской прокуратуры, которая расследует дело.

Однако 23 апреля польские СМИ написали, что записи "черных ящиков" самолета могут быть обнародованы через три месяца.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура РФ и польская военная прокуратура возбудили в связи с авиакатастрофой уголовное дело по статьям о неумышленном причинении смерти людей при нарушений правил безопасности полетов.

Согласно сообщению российской прокуратуры, предварительной причиной катастрофы является то, что "самолет зацепился за верхушки деревьев во время захода на посадку в условиях плохой видимости из-за сильного тумана".

В авиакатастрофе вблизи Смоленска 10 апреля погибли все 96 человек, которые находились на борту президентского самолета, в том числе президентская чета, руководители всех видов Вооруженных сил Польши, высокопоставленные польские чиновники и политики.