МИД советут дождаться 17 мая: будут очередные «судьбоносные» решения

11:19, 28 апреля 2010
Политика
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В отношениях между Украиной и Россией

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что в ближайшее время политическая ситуация в Украине, возникшая в связи с подписанием и ратификацией соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму, стабилизируется.

Об этом К.ГРИЩЕНКО сказал в интервью “Немецкой волне”.

“Я думаю, что они (оппозиция) перешли черту, хотя это очень живое проявление конкурентной демократии в Украине… Но демократия – это, как правило, правление легитимно избранного большинства. Я думаю, что ситуация успокоится в последующие дни“, - сказал он.

Отвечая на вопрос, будут ли в следующие две-три недели еще какие-то судьбоносные решения в отношениях между Украиной и Россией, К.ГРИЩЕНКО сказал: “Ждите 17 мая”. (В этот день состоится визит Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киев – УНИАН).

По словам министра, готовится более десятка соглашений „разного масштаба”, большинство из которых позволяет начать реализацию тех проектов, которые достаточно долго разрабатывались, но тормозились по политическим причинам.

 

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