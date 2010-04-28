Азарова возмутило, что государственным флагом прикрывали яйца и шашки

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что применение в Верховной Раде дымовых шашек во время ратификации украинско-российского соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму было попыткой народных депутатов избежать уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Не в сессионный зал они пустили дым. Это дымовая завеса, чтобы избежать уголовной ответственности. Это логическое завершение их криминальной карьеры в политике, многолетней безнаказанности, полное отсутствие морали привело их к циничному игнорированию фундаментальных ценностей демократии и к криминальным действиям даже в стенах парламента», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер убежден, что вчера оппозиция перешла к циничным действиям, а именно: к использованию государственного флага Украины «для прикрытия дымовых шашек, яиц, заклеивания устройств системы «Рада»».

«Люди поняли – это не оппозиция, это бандиты и их пособники. Мы прекратим эту ужасную, опасную для демократии в нашей стране безнаказанность», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.