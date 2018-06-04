Черный пиар шагает по Крещатику

На днях на Крещатике появилось несколько рекламных щитов, мягко говоря, странного содержания. Суди сами: на ситилайтах изображен малоприятный субъект в темном костюме с размытым лицом, на пиджаке героя красуется сине-желтый значок. Все это можно было бы принять за вражеский шарж на какого-то антинародного депутата, если бы не красующаяся рядом надпись: «Норвежцы! Уважайте украинские законы!» Непосвященный гражданин с ходу решит, что таким образом подают друг другу тайные знаки масоны. Но мы сразу поняли: так или иначе речь идет о долгом споре между норвежской компанией «Теленор» и российской «Альтимо» – владельцами украинского «Киевстара». А появление таких плакатов, скорее всего, связано с битвой за обладание акциями телеоператора.

Чтобы прояснить ситуацию, мы сначала мы позвонили в фирму «Украинская реклама», изготовившую эту продукцию. Единственное, что нам там сообщили, это то, что заказчиком ситилайтов была некая компания «Янус». При том сама «Украинская реклама» предупреждала своих клиентов, что данная продукция может быть по-своему понята потребителями, но тех это не смутило. Мы принялись искать «Янус», но нам удалось найти только агентство недвижимости с таким названием. Ольга Рожкова, директор указанного ООО, сказала, что не имеет к этой рекламе никакого отношения.

Тогда мы связались с Алексеем Фурманом, главным редактором Интернет-портала «РеклаМастер». Вот что он сказал:

– Все знают, кто заказчик этой рекламы, но я называть его, конечно, не буду. Безусловно, речь здесь может идти о черном пиаре. И фирма «Янус», о который вы говорите, может быть компанией-однодневкой, которая специально была создана для такой цели.

– Да, но что же имели ввиду пиарщики, которые создавали такие плакаты?

– Возможно, это так называемый тизер, то есть замануха. Те, кто это делал, забрасывает вопрос. Отгадка может появиться потом. А вообще я не исключаю, что нам следует ожидать новых волн черного пиара.

В свою очередь, Артем Биденко, председатель координационного совета Ассоциации наружной рекламы Украины сказал:

– Данная реклама установлена на Крещатике, и нет сомнений, что она ориентирована на бизнес-элиту, политиков, мэра и его окружение. Размещены эти рекламные щиты на плоскостях компании, которая является достаточно самостоятельной и близкой некоторым политическим кругам в Украине. Можно вспомнить, что в этих же плоскостях после Оранжевой революции висели плакаты в поддержку «Динамо», выполненной той же компанией. И мы можем видеть, что к ней обращаются совершенно разные структуры, учитывая ее профессионализм.

– Компанию Вы не называете, хотя назову ее я. Это «Украинская реклама», как указано на самих ситилайтах. Что же означает появление такой продукции?

– Мы можем заявить, что реклама в Украине используется для формирования общественного мнения. Вообще реклама, и наружная в частности, используется как метод борьбы друг с другом между конкурентами. И это метод более цивилизованный, чем рейдерство, суды или лоббирование интересов в органах власти.

– Кто же был главным заказчиком?

– Это несимметричный ответ россиян на недавнее заявление норвежцев о том, что Киевстар может объявить себя банкротом, неспособным отвечать за свои обязательства в связи с действиями российской стороны, которая пытается заблокировать акции норвежцев.

– Кто, на Ваш взгляд, прав, кто виноват в этой ситуации?

– По европейскому законодательству, правда на стороне норвежцев, по украинскому – на стороне россиян. И они сейчас пробуют почву. Заказчики думают: не накажут ли их, не ударят ли по рукам? Как только увидят, что все идет гладко, возможно, появится более агрессивная реклама.

– Нарушает ли появление такой рекламы украинские законы?

– Нет. Это никак не выходит за пределы правового поля.

Мы связались с одним из тех, кому адресован призыв не нарушать украинские законы. Это Тронд Моэ, глава представительства «Теленора» в Украине:

– Считаю, что законы Украины должны соблюдать все – и украинцы, и россияне, и норвежцы, – прокомментировал он сложившуюся ситуацию. – Однако я не знаю норвежцев, которые не соблюдали бы законов Украины. А вообще это дело норвежского посольства – разбираться, кто из моих сограждан нарушает, а кто не нарушает украинское законодательство.

– Кто же был заказчиком этой рекламы?

– Об этом можно только догадываться.

– Говорят, человек, изображенный на рекламных щитах, похож на Вас.

– Я бы так не сказал, трудно сказать, на кого он похож. Вообще-то он похож на россиянина.

Дозвонились мы и россиянам. Руководитель медиа-центра компании «Алтимо» наотрез отказалась отвечать на какие-либо вопросы. Интересно то, что сначала она назвала свою фамилию, а потом попросила не указывать ее. Что ж, мы сдерживаем свое слово, тем же, кто хочет узнать, как ее зовут и получить ответы на другие вопросы, сообщаем телефон компании «Альтимо»: 10-8-7-495-981-4488.

– Чего же нам ожидать дальше, как будет дальше развиваться конфликт? – такой вопрос мы задали Артему Биденко.

– Норвежцам теперь тоже придется выбирать, как отвечать на это – симметрично или несимметрично.

– Что будет симметричным, а что нет?

– Симметричным ответом может стать размещение аналогичной рекламы – следите внимательно. Но может быть и ответ несимметричный, то есть более агрессивный, когда упор может быть сделан на том, что неприятности с Киевстаром могут сильно повлиять на имидж украинской экономики в глаза иностранных инвесторов. Этот конфликт не на руку Украине, и норвежцы могут каким-либо образом начать муссировать этот факт.

Отметим, что в данное время в СМИ ведутся активные боевые действия между «Альтимо» и «Теленором». К информационной войне присоединяются самые разные силы, включая «Братство», также обратившееся на дняхк парламенту Норвегии с требованиями соблюдать ее гражданами украинские законы. Из всего сказанного можно сделать только один вывод: противостояние будет продолжаться, и мы можем быть свидетелями этому.

Справка УНИАН. В компании "Киевстар" 56,5% акций принадлежит компании "Теленор", 43,5% - компании "Сторм" (100-процентным владельцем этой компании является российская "Альфа-Групп" через компанию группы Altimo).

Антон Зикора

Фото Дмитрия Стаховского