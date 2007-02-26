В Нашей Украине увидели, как у регионалов поджилки затряслись

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Вячеслав КОВАЛЬ считает, что требование представителей парламентского большинства о немедленной встрече Президента Украины с лидерами фракций вызвано обеспокоенностью из-за подписания соглашения об Объединенной оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом он заявил, комментируя заявление лидера фракции Партии регионов Раисы БОГАТЫРЁВОЙ о необходимости скорейшей встречи главы государства с представителями парламентских фракций.

По словам В.КОВАЛЯ, “регионалов” озадачило или даже испугало подписание Соглашения об Объединенной оппозиции между “Нашей Украиной” и БЮТ” и их намерения в дальнейшем координировать свои действия. “Когда БОГАТЫРЁВА говорит, что с подписанием Соглашения об Объединенной оппозиции в парламенте искусственно создается кризис и углубляется национальный раскол, то я бы посоветовал ей вспомнить, что именно “антикризисники” этот раскол начали, а их так называемая антикризисная коалиция создалась на обмане и предательстве”, - отметил он. При этом депутат-“нашеукраинец” сказал, что представители коалиции “заволновались, что, имея сильную парламентскую оппозицию, они не смогут быть всесильными”.