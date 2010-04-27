Грызлов рассказал, как они с Литвином поздравляли друг друга

18:07, 27 апреля 2010
Политика
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Состоялся телефонный разговор

Спикер Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ и председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поздравили друг друга с ратификацией соглашения о продлении пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Госдумы РФ по результатам телефонного разговора руководителей парламентов.

«Мы поздравили друг друга с состоявшейся сегодня одновременной ратификацией Соглашения между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», - сказал Б.ГРЫЗЛОВ.

«Мы подтвердили стремление российских и украинских парламентариев к активной совместной работе. В числе ближайших мероприятий – заседание российско-украинской межпарламентской комиссии 15-16 мая 2010 года», - добавил он.

 

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