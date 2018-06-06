Соглашение по вопросам пребывания ЧФ РФ на территории Украины (текст)

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины Украина и Российская Федерация, развивая отношения на основе принципа стратегического партнерства, зафиксированного в Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года, в соответствии со статьей 1 Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о свободной торговле от 24 июня 1993 года, выражая готовность к взаимному учету интересов обеих Сторон в решении вопросов двусторонних отношений в разных сферах, основываясь на действующих базовых соглашениях по Черноморскому флоту

договорились о следующем:

Статья 1 Стороны продлевают действие Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года, Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года и Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о взаимных расчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года на двадцать пять лет с 28 мая 2017 года с последующим автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не известит в письменном виде другую Сторону о прекращении их действия не позже, чем за один год до завершения срока действия.

Статья 2

Арендная плата за пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины начиная с 28 мая 2017 года состоит из платежей Российской Федерации Украине в размере сто миллионов долларов США в год, а также из дополнительных средств, получаемых за счет снижения с даты вступления в силу этого Соглашения цены в размере до ста долларов США от установленной действующим контрактом между НАК "Нафтогаз" Украины и ОАО "Газпром", на каждую тысячу кубометров газа, который поставляется в Украину, исходя из льготного согласованного объема поставок, предусмотренного упомянутым контрактом, по следующей формуле: при цене триста тридцать три доллара США и выше тысячи кубометров газа снижение составит сто долларов США, при цене ниже триста тридцать три доллара США снижение составит тридцать процентов от такой цены. Эти дополнительные средства подлежат учету по итогам каждого календарного года, на протяжении которого применяется указанное снижение, растущим итогом и признается как обязательства Украины, которые погашаются путем выполнения положений статьи 1 этого Соглашения.

Статья 3 Это Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу с даты последнего письменного сообщения о выполнении каждой из Сторон внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

Совершено в г. Харькове 21 апреля 2010 года в двух экземплярах, каждый на украинском и русском языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу. (Текст соглашения опубликован на сайте Верховной Рады)