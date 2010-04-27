Госдума России обсуждает вопрос ратификации соглашения с Украиной

Госдума во вторник собралась на внеочередное пленарное заседание, чтобы ратифицировать Соглашение между РФ и Украиной о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет после 2017 года - до 2042 года. Документ может быть пролонгирован на последующие пятилетние периоды при обоюдном согласии сторон. На пленарном заседании присутствуют 439 парламентариев.

РИА Новости