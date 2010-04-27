Милицейские кордоны останавливают колонны митингующих

К зданию Верховной Рады Украины стягиваются люди для того, чтобы выразить несогласие с возможной ратификацией подписанного соглашения между Украиной и Россией о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как сообщает Официальный сайт Юлии ТИМОШЕНКО, сейчас милиция ограничивает передвижение колонн представителей БЮТ, объединения "За Украину!", Конгресса украинских националистов, ВО "Свобода", "Наша Украина" и тому подобное.

Движение автотранспорта заблокировано в нескольких направлениях – от Днепровского спуска через площадь Славы, по улице Грушевского, от Европейской площади, по улицам Институтской и Шелковичной.

Колонны, которые правоохранители не пропускают по улице Грушевского, подходят к зданию Верховной Рады через Мариинский парк.

Участники акции, которые направлялись в парламент, но были остановлены милицейскими кордонами, начинают проводить стихийные митинги. Митингующие скандируют "Долой оккупационную власть!" и "Позор!".

Как сообщал УНИАН, в настоящее время перед парламентом находятся сразу две группы митингующих. С одной стороны стоят палатки Партии регионов, с другой – палатки демократических сил.

Власть подтянула в парламент большое количество работников правоохранительных органов. При этом часть милиционеров и представителей подразделений специального назначения привезена не только транспортом МВД, но и автобусами, которые принадлежат Почетному караулу Министерства внутренних дел и Государственной службе охраны, сообщает сайт Ю.Тимошенко.

По данным милиции, на 10.00 под стенами ВР было около 7 тысяч митингующих – сторонников оппозиции и власти.