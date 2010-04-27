К ВР, где собираются ммитингующие, должен прибыть Ющенко

Возле Верховной Рады Украины собираются митинги в поддержку оппозиции и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Грушевского и примыкающих к зданию парламента улицах, собрались представители БЮТ, «Нашей Украины», ВО «Свобода», «Украинская платформа» и других оппозиционных сил. В общей сложности под флагами оппозиционных сил собралось несколько тысяч человек. Они скандируют: «Путін – геть!», «Ганьба запроданцям!».

У ограды вокруг Верховной Рады, где установлены палатки Партии регионов, находятся около двух тысяч сторонников Партии регионов. Вокруг здания Верховной Рады они развесили лозунги: «Рада! Поддержи действия Президента!», «Мы за дружеские отношения с соседями», «Эффективная власть – стабильные тарифы».

Территорию, где проходят митинги, охраняют представители спецподразделения «Беркут» и Внутренних войск МВД. В Мариинском парке находятся несколько автобусов МВД.

Ожидается, что к зданию Верховной Раде прибудет бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.