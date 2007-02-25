Луценко: большинство милиционеров не станут выполнять грязные заказы

На сегодня Генеральная прокуратура Украины превратилась в генерального могильщика, а Министерство внутренних дел - стиральным порошком для мафии. Об этом заявил на пресс-конференции в Черновцах экс-глава МВД, лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО, оценивая ситуацию в правоохранительных органах государства.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, нынешний руководитель МВД Василий ЦУШКО «пытается отбелить все то, что доказано тысячами офицерами МВД».

«Как вы понимаете, экс-министр очень хорошо владеет информацией о нынешней ситуацией в МВД, чем может сказать. И эти процессы я открыто хочу назвать реставрацией политической и бизнесовой деятельности министерства внутренних дел”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-министр МВД убежден, что «это не нравится подавляющему большинству милиционеров, которые так же живут среди простых людей” и поэтому «воздух свободы и профессионализма, который сотрудники милиции глотнули почти за два года, им запомнится и они не будут выполнять грязных заказов».

«Если бы я сегодня опять вернулся в февраль 2005 года, когда мне Президент ЮЩЕНКО предложил должность министра МВД, я, даже зная о мыслях, изменах и основаниях, саботаже, психологических и моральных нагрузках – я бы опять пошел на это, но при этом поставил бы одно условие – чтобы параллельно был назначен новый принципиальный руководитель Генеральной прокуратуры», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.