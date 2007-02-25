Луценко станет ”джином” для Ющенко

Если у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО появится правовая возможность распустить парламент, то гражданское движение «Народная самооборона» первым будет под стенами президентского дворца с поддержкой. В этом заверяет лидер «Народной самообороны», экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Черновцах.

«Если соответствующее решение примет Конституционный суд о лигитимности деятельности нынешнего правительства ЯНУКОВИЧА и у ЮЩЕНКО появиться возможность распустить парламент, то «Народная самооборона» будет немедленно под окнами Президентского дворца, оказав Главе государства народную поддержку для подписания исторически необходимого для нынешней Украины решения», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он выразил убеждение, что «украинцы не заслуживают жить четыре года при правительстве, сформированном на лжи и измене». «Нужно откровенно сказать, что избиратели Социалистической партии связывали надежды с партией, которая сошла с Майдана, а не той, которая возвращает неокучмистов к власти, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО. – Поэтому на внеочередных выборах люди сделают выводы из этой измены и власть опять в большинстве своем будет сформирована из проевропейских демократических сил, способных обеспечить Украине достойный жизненный уровень».

«Прежде всего хотелось бы чтобы речь шла об объединенных демократах, вплоть до единого списка. Если так произойдет, то я предупредил Юлию Владимировну (ТИМОШЕНКО – УНИАН), что бронирую за собой 226-е место в таком едином списке», - прибавил Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, по его мнению, перспектива досрочных выборов зависит сегодня не от заявлений политиков, а от будущего решения Конституционного суда. «На сегодня нет правовых возможностей распустить парламент», - уточнил он.

Экс-министр и советник Президента также считает, что необходимо немедленно принимать новую Конституцию страны с целью «своего устойчивого развития и прекращения перетягивания властного каната». По его словам в новой Конституции нужно закрепить за Президентом, как ключевой фигурой, право роспуска парламента и местных советов, в случае, если они категорически не отвечают своим предвыборным обещаниям.

Буковина стала 13-м регионом, который посетил экс-министр внутренних дел с презентацией нового гражданского движения.