Россия держится за "город русской славы", чтобы не загадить Новороссийск?

Если флот перевести в Новороссийск, грузооборот РФ упал бы колоссально, а Украина в Севастополе получила бы готовую портовую зону… Керчь уже теряет значение порта, а политики молчат…

Если во вторник парламентарии ратифицируют договор про Черноморский флот России, то он остается в Крыму еще на 25 лет. Как объяснил украинский президент Янукович, российским партнерам это было “очень нужно”. Скорее всего, сдача украинских интересов будет обставлена с помпой, и нам расскажут о градообразующей роли российских кораблей для Севастополя. Мы связались с севастопольским экспертом, директором международных программ Центра НОМОС Дмитрием Штыбликовым и задали ему несколько вопросов.

Дмитрий, допускала ли Российская Федерация все эти годы, что их флот должен будет уйти – вроде ж они базу в Новороссийске строили? Или готовила спецоперацию «Флот в Крыму еще на 25 лет»?

Если исходить из заявлений высшего российского руководства и местного командования Черноморского флота, русские не собрались уходить. И говорили прямым текстом даже журналистам центральных СМИ: мы отсюда не уйдем.

А что касается строительства базы в Новороссийске... Будущая база не является заменой Севастополю, а очередным местом базирования Черноморского Флота, да и срок ее готовности – 2020, а не 2017 год. Ну а если пройтись по Севастополю, вы увидите много реставрированных зданий: Дом Москвы, Черноморский филиала МГУ, Матросский клуб. В фундаменты и стены этих зданий при реставрации вкладывались капсулы с посланиями жителям Севастополя и морякам Черноморского Флота, которые надлежит вскрыть в 2020 – 2022 годах. Капсулы это как бы символическое послание, которое обычно при строительстве или реконструкции публично прячется в стену и закрывается мраморной доской. Эти послания, «до 2020 года» демонстрация уверенности, что мы тут надолго. Никто дату 2017 года не рассматривал. Опасения были только у моряков Черноморского флота, которые понимали, что если что-то у властей не пойдет, то они будут заложниками ситуации.

Что дает присутствие Черноморского флота Севастополю?

Когда флот делили в 1996 году, то годовой бюджет Севастополя был порядка 100 миллионов долларов. На тот момент доля ЧФ в бюджете города составляла около 36 процентов. В 2004 году, я обсчитывал, это было порядка 23–24%, на сегодня – 11 %. Еще любят говорить, что уход флота станет «угрозой» для Севастополя. Какой угрозой? Когда шла речь о сокращении численности офицеров ЧФ на две тысячи человек, Сергей Куницын (в прошлом – председатель Севастопольской гордаминистрации) запаниковал: куда я их дену, у меня нет предприятия, чтобы трудоустраивать. У людей ведь в Севастополе квартиры, они не могут просто уехать.

В любом случае Севастополю нужна стратегия развития города. Пока

не решен вопрос, в какую сторону будет развиваться Севастополь. Курортным городом он не станет из-за загрязненности и обилия промышленности. Но как порт – лучшего места не найдешь.

Думаю, что Россия оставляет Черноморский флот в том числе и для того, чтобы Севастополь не стал крупным торговым портом. Если Черноморский флот вывести отсюда в Новороссийск, то Новороссийск (главные южные ворота России) станут функционировать гораздо хуже. Даже в российской печати были публикации, где говорилось, как меняется судоходство, если в порту появляются стенки (причальные или швартовочные места) для военных кораблей. Когда в Новороссийске появились такие стенки, то его грузооборот упал на десять процентов.

А представляете, что будет, если весь флот перевести в Новороссийск? Тогда грузооборот РФ на ее южных воротах в Новороссийске падает колоссально, а Украина в Севастополе с его инфраструктурой получает готовую портовую зону. В этом отношении Севастополь стал бы уникальным местом, защищенным, близким к Турции, к противоположному берегу. Да можно было бы создавать отличное движение, тем более что все есть: инфраструктура готова, бери и развивай.

По-вашему, если бы не Черноморский флот, то Севастополь превратился бы в мощный порт, вообще в город-сад?

Да. Но, представьте, как бы потеряла Россия.

Украина могла бы пригреть и оказавшихся без работы российских офицеров ЧФ. Они бы у нас в Севастопольский порт пошли работать?

Знаете, их сильно и пригревать надо, они по жилью обеспечены лучше наших. И больших проблем с трудоустройством не было бы. Если бы тут оживилось судоходство, они могли бы работать на гражданских кораблях, ходить под флагами других государств. В Севастополе есть много НАТОвских программ, по которым обучают уволившихся морских офицеров работать на гражданских кораблях – и не матросами, а тоже капитанами, помощниками капитанов. И есть масса крюинговых кампаний. Кроме того, стань Севастополь торговым городом, это дало бы большой толчок инфраструктуре, там море возможностей для частной инициативы, для свободных рук. Портовый бизнес – это широкий спектр услуг.

Было так много сентиментального психоза о городе российской славы… А оказалось, что флот тут им нужен для того, чтобы не мешать городу торговли Новороссийску?

Более того, они строят на Таманском полуострове целую портовую группу, и эти порты – Тамань, Кавказ – будут перенаправлять и увеличивать грузооборот, а украинская Керчь тогда потеряет свое значение как пропускной порт из Азовского в Черное море. И никто из украинских политиков сейчас и не пикнет, хотя давно пора шум поднимать.

Думаю, если Керчь из-за новых российских портов начнет загибаться, то нам там надо базу НАТО разместить. Во-первых, они хорошо платят, не по советским ценам, поможем городу. Во-вторых, соблюдем военно-политический баланс в регионе.

Ну, на сегодняшний день это пока неактуально.

А на завтрашний, когда власть поменяется, может, стать актуальным…

Мы, конечно, можем и тем и другим землю в аренду сдать.

Но, тогда лучше не в Керчи, а в Феодосии базу НАТО ставить.

Но вы должны понимать, что это будут флоты Болгарии, Румынии и Турции, а не Америки. Американские военные корабли согласно доктрине МОНТРЕ могут проходить в Черное море на очень ограниченный срок, если их пропускает Турция, а потом уходить. Гарантом безопасности в Черноморском регионе является Турция.

В каком состоянии нынешний Черноморский флот? Пресса много писала о старых судах ЧФ, которые гниют в порту. Собирается ли Россия увеличивать там число кораблей?

Да, российские все корабли в возрасте, самому молодому из них свыше десяти лет. К 2017 году выйдут все сроки эксплуатации этих кораблей. Но поскольку серьезной угрозы в Черноморском бассейне нет, все проводят там совместные операции под эгидой Турции «Черноморская гармония», то и держать суперсовременный серьезный флот нет необходимости. Это было актуально при Екатерине. От Севастополя до турецкого побережья 250 километров. Для любой ракеты это не расстояние. И уж если держать кого-то за противника, то вполне возможно разместить установки на берегу – это дешевле и легче в обслуживании.

Присутствие Черноморского флота, кроме упомянутых соображений экономического характера, это и демонстрация российского флага, это политический, а не военный инструмент.

А Россия собирается ставить в Севастополе новые корабли?

Мы знаем, что Российская Федерация закупила серию «Мистраль», три французских корабля. Россия сказала, что такой корабль очень бы пригодился для проведения противопиратских операций в Аденском заливе. Но, честно говоря, я не представляю, как «Мистраль», который может перевозить танки, будет действовать в Аденском заливе. Как такой мощный корабль будет воевать с пиратами? Но предполагаю, что поскольку до Аденского залива ближе всего отсюда, с Черноморского флота, то «Мистраль» захотят поставить именно тут.

Но реальных заявлений, что «Мистраль» пойдет в Севастополь, не было.

Что касается того, имеет ли Россия право ставить тут корабли… Договорная база не прописана. У нас отмечено, какое количество кораблей может иметь ЧФ, но класс и новизна кораблей должны согласовываться с украинской стороной.

Было официально озвучено намерение российского руководства: перегнать две дизельные подводные лодки Северного флота в Севастополе, и довести их количество до пяти.

Российскую мечту иметь Украину зоной исключительных интересов можно считать сбывшейся?

Я не знаю, как будет ратифицироваться соглашение в парламенте.

Вы думаете, что в парламенте не найдется 226 торговцев Родиной?

Не знаю. Тяжело сказать. Я бы пока поостерегся так говорить, я не видел текста соглашений. Если прописано все толково, то почему бы и нет? Если за аренду будут платить хорошо?

За аренду они будут платить больше старой суммы на три миллиона долларов в год – на три процента больше.

По старым соглашениям, до 2007 года с украинского долга России ежегодно списывалось 97 миллионов долларов за аренду флота. Значит, сейчас будет списываться сто? Надо садиться, смотреть соглашения и обсуждать. ЧФ базируется не в Севастополе. Он базируется в Крыму. И в Севастополе он точечно разбросан по всему городу. Никто еще не посчитал занимаемые ими земли. Нужно посмотреть, какую площадь они занимают, что они платят, сколько платят и тогда будет понятно, продали нас или не продали.

Беседовала Лана Самохвалова