Митинг оппозиции: Тимошенко объявила “газават” Януковичу

Пока президент Янукович катал детей на своем президентском автомобиле и играл в футбол, а премьер Азаров в окружении Черновецкого и своих заместителей сажал елки, оппозиция во главе с Юлией Тимошенко устроила под стенами Верховной Рады митинг. Поводом для активизации оппозиционных сил стало харьковское соглашение между Медведевим и Януковичем относительно продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

В 10 часов черный мерседес подъехал под стены Мариинского дворца, из салона авто вся в белом вышла лидер объединенной оппозиции Тимошенко, и сразу пошла здороваться с толпой своих сторонников. А их тут, невзирая на ненастье, собралось немало – около 5 тысяч митингующих из разных регионов Украины.

– Юля! Юля! – радостно выкрикивали они, увидев Тимошенко и протягивали к ней руки, стремясь прикоснуться к “телу” или хотя бы сфотографировать лидера БЮТ. Тимошенко улыбалась и пыталась поручкаться почти со всей цепью первого ряда митингующих.

– Ой, что же это мы ей никакого букета не купили? – плакались женщины в толпе, увидев, что Тимошенко осталась без цветов.

Возле сцены под Мариинским дворцом главную оппозиционерку уже ожидали ее соратники-нардепы: Турчинов, Томенко, Луценко, Соболев, Гриценко, Доний, Ляпина, Ляшко, Шкиль, Кармазин, Катеринчук, Тарасюк и другие обеспокоенные судьбой Крыма нардепы.

Рядом с митингом-протестом оппозиции под стенами Верховной Рады юные сторонники бело-голубых активно размахивали флагами Партии регионов, оккупировав площадки перед входами в помещение. Оппозиционные фракции накануне настаивали на проведении внеочередного заседания парламента в субботу для рассмотрения вопроса о “пакте Януковича-Медведева”, но спикер ВР Литвин им отказал, заявив, что не видит оснований для проведения такого заседания. Однако в сессионный зал таки пришли нардепы... Регионалы... И там и забаррикадировались. Нунсовец Ярослав Кендзер показал журналистам видео, снятое сквозь отверстие замка: двое представителей Партии регионов – Олег Надоша и Виктор Корж - в сессионном зале, в ложе правительства.

Начал митинг оппозиции один из полевых командиров Площади бютовец Николай Томенко.

– Всегда в худшие времена, когда мы в оппозиции боролись за страну, мы начинали с улицы... – заявил Томенко. – Мы в Верховной Раде Украины, к сожалению, имеем кремлевское большинство и украинское меньшинство. Чтоб нынешняя власть так защищала украинский народ, как она защищает российские интересы, цены бы ей не было... Мы начинаем нелегкую длительную борьбу... Мы будем все делать для того, чтобы во вторник не было шоу, когда стоя, под аплодисменты две Верховные Рады продавали территорию Украины. Но если в среду, четверг или еще когда-то это соглашение будет ратифицировано, то мы сделаем все, чтобы его денонсировать.

Дальше с речью выступала Тимошенко.

– Когда мы с вами в 2004 году смотрели друг другу в глаза, то даже не могли предположить, что в 2010 году будем опять стоять с вами на площадях и опять поднимать ту глыбу борьбы с авторитарными антиукраинскими режимами... 50 дней недавно “отпраздновал” Янукович. И за эти 50 дней он страну повернул назад, как минимум, на 18 лет. Это касается и сдачи высокообогащенного урана, и, как мы узнаем от мэра Запорожья, что уже пошел в “расход” наш интеллектуальный потенциал авиационной промышленности: они отдали другой стране возможности владеть интеллектуальной собственностью на разработку наших самолетов АН. Унижается история, уничтожается украинский язык. И как следствие “активной работы” Януковича, мы еще и лишились части территории Украины.

Юлия Владимировна продемонстрировала толпе два листа бумаги:

– Это и есть тот легендарный договор о сдаче наших национальных интересов в Крыму. Посмотрите, первая страница и половина второй. Все! Полторы страницы – и на десятки лет Украину оставляют в неволе, униженной и угнетенной.

– Позор Януковичу! Позор! – загудела толпа.

– Ладно, у Януковича и Азарова образования нет, – продолжала главная оппозиционерка. – Но министр иностранных дел обязан знать историю своей страны и мировую историю! Назовите мне хоть одну страну, где можно было бы внести в Верховную Раду, парламент, Конгресс, Сенат вопрос отрезания части территории на сотни лет, и чтобы парламент дрался вокруг того, отдавать ли территорию родного государства или нет, торговать ли страной или нет?.. Не время, пользуясь такими тяжелыми обстоятельствами, унижать друг друга в оппозиции. Ратификация должна получить системное четкое сопротивление в парламенте. Я прошу вас во вторник, когда в 10 часов будут бить куранты и будут синхронизировать процессы сдачи Украины, я хотела бы, чтобы вы с собой привели сюда десятки людей, которые рядом с вами живут и работают, которые верят вам, верят в Украину. Все, что Янукович сегодня так согласованно и четко сдает, будет возвращено, как только мы его отстраним от власти. А мы, я надеюсь, его отстраним от власти, да? – обратилась Тимошенко к митингующим.

– Да! – одобрительно взревела толпа и разразилась аплодисментами.

– Юлия Владимировна, почему нет Ющенко, где он? – громко обратился к лидеру БЮТ один из участников митинга. В ответ Тимошенко лишь пожала плечами и гримаской дала понять, “вот видите, нет его, делайте выводы”.

– Ющенко мед ест. Он занят, – насмехались в толпе.

Гриценко заявил, что наступило время “отдать кабанчика” и рассказал анекдот. “Кум, вы бы за независимость Украины мерседес отдали? Отдал бы. А миллион долларов отдали бы? Отдал бы. А кабанчика отдали бы? Нет, он у меня есть”.

– Так именно для политиков наступило время втянуть когти, забыть о рейтингах, о выборах, о разногласиях и личных проблемах, чтобы рядом стали все, для кого страна и народ – прежде всего, – говорил экс-министр обороны. – Я уверен, что десятки тысяч людей придут во вторник. Наступает время “Ч”. Эта власть в вороватом закрытом режиме подписала соглашения, которые превращают Украину из суверенного государства в юго-западный округ России. То, что Янукович сам себя превратил из президента в префекта – это его дело. Но мы не дадим превратить Украину в округ РФ... Есть пословица: “Бесплатный сыр бывает только в мышеловке”. А здесь Россия не только нам предлагает “бесплатный сыр”, а еще вроде бы 40 миллиардов возьмите. Вы верите в то, что Путин и Медведев просто так отдадут 40 миллиардов? Это будет цена нашей страны. И пришло время “отдать кабанчика” и становиться всем рядом.

– Соглашение харьковское это акт государственной измены, – решительно заявил экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк. – И мы все сделаем, чтобы Янукович и его команда отвечали перед украинским народом. Вы думаете, что россиянам нужен Черноморский флот на нашей территории?

– Земля им нужна! – выкрикивали сообразительные митингующие.

– Правильно! Им нужен плацдарм, чтобы взрывать нашу государственность и государство. Оранжевая революция победила, потому что объединились. Сегодня, судя по флагам, мы снова объединяемся. Разом нас багато. Нас не подолати, – напомнил лозунг Майдана Тарасюк.

– Цена, которую Янукович заплатил за так называемый “дешевый газ” одна, – включился глава оппозиционного правительства Сергей Соболев. – Это сдать сначала Крым, а дальше – всю Украину. Для кого это сделать? Для кучки тех, кто владеет заводами, кто захватил земли, кто считает, что нация, которой они руководят это - быдло, рабы, которые будут молчать. Но мы молчать не будем. И те молодые ребята, которые стоят под голубыми флагами, и готовы за копейки держать флаги чужих государств, стоять на коленях перед Россией, я убежден, они тоже проснутся и присоединятся к нашим колоннам. А за газ нужно платить столько, сколько он стоит. Так же как Россия должна платить за наш хлеб, сахар, металл по мировым ценам. Тогда только будет дружба... Янукович даже не посчитал, он уже будет лежать в могиле, а Черноморский флот еще будет бороздить по нашим морям. Но мы этого недопустим. Прочь Янукович! Слава Украине!

Дальше к микрофону пригласили активнейшего украинского патриота-националиста Олега Тягнибока. Тот почему-то пришел не в вышивке, а в красной футболке.

– Это соглашение является никудышным юридически, оно противоречит любым нормам украинского законодательства, Конституции и даже противоречит соглашению между Украиной и Россией о расположении ЧФ. Ведь в нем прописано, что его можно продлять, если обе стороны соглашаются, только на 5 лет, а не на 25. Любой суд, если это настоящий суд, а не кучка предателей зваричей, должен отменить такие соглашения.

Услышав знакомую фамилию одиозного судьи-однофамильца нардеп Роман Зварич смутился. Взгляды многих коллег устремились в его сторону, прорезались улыбками. Но Тягнибок, не обращая внимания на неудобную ситуацию, продолжил:

– Если депутаты-тушки не способны остановить это антиукраинское решение, должно быть давление улицы. Вы можете не пустить в сессионный зал тушек, – обратился он к толпе. – Нам нужно “законсервировать” тушки, чтоб не было проигрыша в блокировании трибуны, просто стать и не пустить их на пленарное заседание...

Известный украинский поэт Дмитрий Павлычко призывал украинцев “работать революциями” в селах и районах. “В каждой области - майдан против Януковича-изменника”, – вбросил лозунг поэт.

Эмоциональной была речь еще одного полевого командира Майдана Юрия Луценко.

– 21 апреля пактом Медведева-Януковича в день рождения Гитлера Украине объявили войну. Как и перед каждой войной, была проведена психологическая обработка “дубильного населения”... Никакого отношения цена российского газа к вам не имеет, этой ценой интересуется Фирташ, Ахметов и вся остальная гвардия янучар, которые имеют безумные миллиарды, чтоб воевать на каждых выборах за свою, не вашу власть. Результатом харьковского пакта стала победа олигархов, которые опять нагнули всех нас, украв кусок нашей земли ради своего личного интереса. Всмотритесь в их морды по телевизору. Что украинского, что человеческого вы там можете увидеть? Там баксы лезут через уши, глаза и другие щели! И именно поэтому я зову к восстанию против тех олигархов, которые сегодня украли у нас государство... Сегодня у всех: и у меня, и у Ющенко, и у остальных, кто считает себя оппозиционером, на лбу есть печать – печать причастности к сегодняшней ситуации. Все мы виноваты. Именно поэтому, всматривайтесь в глаза политиков и помните их дела. Не забудьте, кто развалившись в кресле мессии часами балясничал о больших вещах и призывал голосовать против обоих, потому что “два сапога - пара”. И сегодня его здесь нет...

– Позор Ющенко! – прокатилось по толпе.

– Да холера с тем Ющенко! И не отдавайте ему Говерлы, – предостерег Луценко и продолжил свою речь. – Помня все это, простите их, но только тогда, когда они возьмутся за руки, невзирая ни на что, что было, невзирая на все обиды, недоразумения, войны и даже измены, и будут на таких сценах, на всех областях Украины вместе. Потому что оппозиция должна объединиться. И во вторник возле Верховной Рады, кто бы сюда не пришел, пусть даже Ющенко, – простите. А кто не придет – забудьте и вычеркните из украинской победной истории.

В завершение митинга Тимошенко заявила о начале сопротивления и попросила своих сторонников во вторник организовать “такую ситуацию возле парламента, чтобы у них (депутатов – Авт.) рука даже не поднялась поставить это на ратификацию или нажать кнопку”.

– Власть во главе с Януковичем должна как можно быстрее быть свергнута, – зачитывала обращение к гражданам Украины Тимошенко. – Мы начинаем борьбу за освобождение Украины. Становитесь рядом, не молчите, не бойтесь, не медлите.

Участники оппозиционного митинга единогласно назначили начало борьбы на вторник и пообещали прийти под Верховную Раду с друзьями и знакомыми.