Тимошенко: когда сменится власть, "харьковский пакт" будет отменен

Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о возможности денонсации "харьковских соглашений" после смены власти в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире телеканала "Украина".

"Моя позиция является абсолютно четкой и однозначной. Как только сменится власть, а я убеждена, что она сменится, и сменится в то время, которое установлено Конституцией, будут денонсированы все без исключения соглашения, которые противоречат национальным интересам Украины. И будет так сделано, как это нужно для стратегии развития государства", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции напомнила, что за время пребывания ее политической команды при власти не была отдана ни авиационная, ни энергетическая отрасли. "За два года пребывания во власти мы не отдали приватизировать в теневом секторе ни одного стратегического завода нашего государства, предприятия, а наоборот - вернули стратегические месторождения нефти и газа государству. Именно поэтому я уверенно могу сказать: да, это будет сделано", - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также опровергла предположение народного депутата Украины Давида ЖВАНИИ (фракция НУ-НС) о возможности подписания таких же соглашений в случае ее победы на президентских выборах. "Есть вещи в жизни стран, народов и людей, которые не продают. Не продают мать, отец, не продается страна, родина. Территория государства целостна, неделима. Могу четко сказать, я в любом статусе никогда не подписала бы такого соглашения, потому что есть другие компенсаторные методы и другие возможности, чтобы экономику отделить от национальных стратегических интересов, которые нужно укреплять", - объяснила она.

"Это соглашение разделило Украину радикально. И не нашими действиями или заявлениями, а потому что в сердце каждого человека живет ощущение от того, будет территория целостной или нет. Будет Крым или мы его будем понемножку терять. Я не хочу, чтобы эти процессы шли. Я буду бороться достаточно последовательно за то, чтобы Украина не маргинализировала себя в мире", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.