Янукович стал почетным лидером регионалов
18:03, 23 апреля 2010Политика
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Идею съезд поддержал единогласно
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ избран почетным лидером Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на XII съезде Партии регионов, который проходит сегодня в Киеве.
Такое решение единогласно поддержали все 437 делегатов съезда.
«Я благодарен вам за доверие. Буду всегда рядом с вами, и всегда буду перед вами отчитываться, а в первую очередь - отчитываться перед украинским народом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ после его избрания на съезде почетным лидером Партии регионов.
Он отметил, что приложит все усилия для объединения Украины.
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