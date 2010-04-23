Янукович стал почетным лидером регионалов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ избран почетным лидером Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на XII съезде Партии регионов, который проходит сегодня в Киеве.

Такое решение единогласно поддержали все 437 делегатов съезда.

«Я благодарен вам за доверие. Буду всегда рядом с вами, и всегда буду перед вами отчитываться, а в первую очередь - отчитываться перед украинским народом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ после его избрания на съезде почетным лидером Партии регионов.

Он отметил, что приложит все усилия для объединения Украины.