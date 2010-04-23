У Партии регионов - новый голова

Председателем Партии регионов избран премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, решение об избрании Н.АЗАРОВА было поддержано делегатами съезда ПР единогласно.

Кандидатуру Н.АЗАРОВА внес Президент Украины, почетный председатель партии Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что после избрания Н.АЗАРОВА премьер-министром он стал фактически лидером парламентской коалиции.

В свою очередь Н.АЗАРОВ поблагодарил за оказанное ему доверие.

Кроме того, на съезде были избраны заместители председателя Партии регионов. Так, первым заместителем председателя ПР стал Владимир РЫБАК, заместителями: по вопросам идеологии - Владимир ДЕМИДКО, по связям с Верховной Радой - Александр ЕФРЕМОВ, по вопросам работы с регионами - Дмитрий ШЕНЦЕВ.