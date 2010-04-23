Янукович поставил ПР задачу: принять «пакет конституционных законов»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости принятия новых законов «О Президенте Украины» и «О Кабинете министров Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на XII съезде Партии регионов, который проходит в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что из хаоса и политической борьбы необходимо построить новую систему власти, а для этого необходимо завершить конституционную реформу.

Главной целью этих изменений, по словам главы государства, должно стать четкое разграничение полномочий между ветвями власти, ликвидация дублирующих функций властных структур. С этой целью, отметил Президент, необходимо принять «пакет конституционного законодательства», в том числе новые законы о Президенте и о Кабинете министров.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул важность завершения реформирования системы местного самоуправления. «Наш политический принцип - сильные регионы, сильная страна - должен быть реализован на практике», - отметил он.

Также, по его словам, без проведения реформы местного самоуправления нельзя будет воплотить многие экономические реформы, в том числе реформу ЖКХ.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул важность проведения и судебной реформы, которая должна обеспечивать гражданам право на справедливую защиту.