Ющенко: у нас нет суда, у нас нет гаранта Конституции

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, в Украине нет судебной системы и гаранта Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя отказ Конституционного Суда рассмотреть его представление об использовании военных баз для временного пребывания иностранных воинских формирований.

«У нас нет суда, у нас нет гаранта Конституции», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что первым тестом для Конституционного Суда было решение о конституционности вхождения отдельных народных депутатов в состав парламентской коалиции.

«Решение КС – это первая «красная карточка», которая привнесла политическую дестабилизацию», - считает В.ЮЩЕНКО.

По его словам, другое решение, которое также должно было стать тестом для новой власти, - это решение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Украине, Конституционный Суд даже побоялся обсуждать.

Учитывая это, В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня больше полагается на журналистов, на общественность, которая должна «проснуться» и осознать угрозу независимости Украины соглашения о пролонгации срока базирования ЧФ РФ в Крыму.

«Гражданская позиция может сделать намного больше, чем любой политический флаг», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2010 года В.ЮЩЕНКО обратился в КС с просьбой разъяснить использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований.

20 апреля КС отказал В.ЮЩЕНКО в рассмотрении его представления о конституционности пребывания на территории Украины иностранных военных баз.

В открытии производства отказано в связи с неподведомственностью этого вопроса Конституционному Суду, объяснили в пресс-службе КС.

Сегодня, 23 апреля, председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК заявил, что суд отказал В.ЮЩЕНКО в открытии производства по его представлению о конституционности пребывания иностранных военных баз на территории Украины в связи с отсутствием в представлении правовых обоснований для этого.