Литвин отказался собирать ВР в субботу

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отказывает в проведении 24 апреля внеочередного заседания ВР по инициативе фракций оппозиции.

Об этом говорится в письме спикера на имя лидера парламентской фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В.ЛИТВИН сообщил, что материалы с инициативой 150 народных депутатов Украины о созыве в субботу, 24 апреля, внеочередного пленарного заседания ВР с рассмотрением на нем вопроса о Соглашении относительно продления пребывания в Украине Черноморского флота Российской Федерации он получил сегодня в 13.30. «При этом инициаторы предлагают включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания проекты постановлений (регистр. № 6332 и № 6333) от 22 апреля 2010 года», - говорится в письме.

«Обеспечить организацию, подготовку и проведение завтра внеочередного пленарного заседания парламента в соответствии с требованиями Регламента Верховной Рады Украины не представляется возможным. Это подтвердили и результаты консультаций с председателями депутатских фракций в Верховной Раде Украины, которые засвидетельствовали, что во внеочередном пленарном заседании парламента в субботу, 24 апреля 2010 года, не сможет принять участие большинство народных депутатов Украины, необходимое для принятия результативных решений», - отметил председатель ВР.

В.ЛИТВИН также отметил, что по состоянию на 13.30 23 апреля 2010 года в парламент не поступили официальные тексты документов, которые, учитывая суть инициативы народных депутатов Украины, должны быть предметом обсуждения на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, фракции оппозиции инициировали проведение внеочередного заседания ВР в субботу для оценки действий Президента Виктора ЯНУКОВИЧА по подписанию с РФ соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины на 25 лет.

Вчера В.ЛИТВИН заявлял, что не видит оснований, чтобы в субботу проводить такое заседание. По его словам, некоторые политические силы хотят устроить митинг в парламенте Украины вместо того, чтобы спокойно обсудить вопрос о подписании соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Сегодня лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что депутаты от БЮТ и НУ-НС завтра в любом случае придут в ВР, чтобы провести внеочередное заседание.