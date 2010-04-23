Азаров предложит ВР урезать спецпенсии

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что в проекте государственного бюджета на 2010 год в полном объеме предусмотрены расходы на выполнение закона о повышении социальных стандартов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом он сказал по итогам сегодняшнего внеочередного заседания правительства.

«Более того, суммы, которые граждане недополучали в результате невыполнения предыдущим правительством данного закона, будут им выплачены», - заявил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что сегодня на заседании правительство приняло документы, которые направлены на устранение диспропорций пенсионного обеспечения, которыми, в частности, предлагается ограничить максимальный размер пенсии 12-ю прожиточными минимумами для лиц, утративших трудоспособность, - то есть на уровне 8,3 тысячи гривен.

По словам Н.АЗАРОВА, предлагается назначать пенсии по специальным законам (народным депутатам, государственным служащим, научным работникам и тому подобное) только при достижении общеустановленного пенсионного возраста. В то же время те народные депутаты, государственные служащие, прокуроры, судьи, которые продолжают работать после выхода на пенсию, будут получать пенсию на общих основаниях по нормам Закона Украины «Об общем обязательном государственном пенсионном страховании» и только по завершении трудовой деятельности – в соответствии со специальными законами. «Эти изменения не будут распространяться на пенсионеров, которым уже назначена пенсия», - подчеркнул он.

Кроме того, по словам премьер-министра, вносятся изменения в законодательство, которые не будут разрешать субъектам хозяйствования занижать отчисления в Пенсионный фонд.

Н.АЗАРОВ добавил, что правительство также рассмотрело ряд законопроектов, которые влияют на наполнение доходной части бюджета, в частности, относительно налогообложения предметов роскоши и высокоприбыльных операций. В соответствии с законопроектами, предлагается ввести налог на квартиры площадью свыше 300 кв.м и дома свыше 500 кв.м, увеличить ставки акцизного сбора на престижные высокостоимостные автомобили (свыше 50 тысяч евро) и мотоциклы (свыше 10 тысяч евро), ввести налогообложение яхт, самолетов, вертолетов, увеличить акцизные сборы на алкогольную и табачную продукцию.

Премьер-министр добавил также, что пересматриваются ставки налогообложения за пользование радиочастотами.

Правительство также предусматривает ввести налоговые нормы, которые позволят предотвратить потери бюджета: комплексный контроль за полнотой отображения налоговых обязательств, ужесточение контроля за сомнительными операциями субъектов хозяйствования, совершенствование налогообложения банковских учреждений. Предусмотрены также нормы, которые предотвращают коррупцию в сфере администрирования НДС.