Василий Горбаль поехал на львовский вулкан

«Плевок в лицо Львову»?.. Похоже, Горбаль больше не нужен нынешней власти в Киеве. В один день его назначили губернатором и сняли обвинение с Бакая. Горбаля ожидает «горячий прием»… Позавчера символично совпали во времени два информационных сообщения: президент Янукович назначил банкира Василия Горбаля губернатором Львовской области, а параллельно апелляционный суд Киева подтвердил законность закрытия уголовных дел относительно экс-главы Госуправления делами Игоря Бакая. В СМИ неоднократно писали о том, что именно Бакай, тогдашний фаворит Леонида Кучмы, решающим образом посодействовал стремительной бизнесовой, а в дальнейшем и политической карьере Горбаля.

Конечно, сегодня «московский беглец» вряд ли способен пролоббировать какое-то кадровое назначение в Украине. К тому же возникают большие сомнения в том, так ли уж хотел Василий Михайлович ехать на губернаторство в родной город из обжитого Киева, где он давно возглавляет городскую организацию Партии регионов и где оброс значительным банковским и строительным бизнесом. Ведь во Львове одного из лидеров ПР стопроцентно будет ожидать не «теплый», а очень «горячий» прием. Если не вулкан. И этот общественно-политический вулкан может не только подкоптить новоназначенного губернатора дымком (как исландский), но и сильно облить грязищей – а затем и «сжечь».

Что касается грязи, то процесс уже начался: представители львовских элит припомнили кандидату «дружбу с Табачником и Шуфричем», говорят, что Янукович демонстративно не учел мнения львовян, а известная писательница и бывшая политзаключенная Ирина Калинец назвала назначение «плевком в лицо Львову». Как говорят, продолжение следует. Тем более, что в Интернете можно найти кучу всевозможного компромата на Горбаля, который иногда выглядит весьма неприятно для фигуранта.

Почему же все-таки состоялось такое назначение? Даже невзирая на то, что, по информации газеты «Сегодня», против этого выступила заместительница главы АП Анна Герман, которая якобы лоббировала народного депутата из фракции ПР Горошкевича.

Во-первых, Василия Горбаля можно считать «преданным солдатом партии» и лично Виктора Януковича. Всегда пытался выполнять приказы и распоряжения точно и своевременно. Другой вопрос – насколько это ему удавалось. Горбаля тяжело назвать представителем какого-то из кланов внутри ПР, он не слишком близок ни к «ахметовским», ни к «фирташевским», ни к «клюевским». Он – «януковичевский».

Во-вторых, в назначении Горбаля, который родился и до 18 лет жил и учился во Львове, прослеживается желание Януковича выразить хотя бы какой-то «респект и уважуху» западноукраинской столице. (Могло же быть и по-другому: в Винницкой области губернатор – уроженец Кировоградщины и выпускник донецкого выша Владимир Демишкан, а в Черкасской – коренной представитель Донецка Сергей Тулуб). Но пока еще никаких позитивных оценок со стороны львовян это стремление не получило. Хоть и земляк, а все «регионал». Однако, в конечном итоге, определенные правила приличия со стороны Януковича соблюдены.

В-третьих, очень похоже на то, что Горбаль больше не нужен Януковичу в Киеве. Больших электоральных успехов не достиг, сам на мэрских получил «аж» два с половиной процента, на президентских-2010 результат тоже не очень высок. К тому же мощный и влиятельный политик ПР Юрий Бойко, представитель группировки Фирташа (в настоящее время министр ТЭК), подмяв киевскую областную организацию ПР, явно нацелился и на городскую.

Экс-регионал Тарас Чорновил в присущей ему откровенной манере рассказывал об этом конфликте Василия Горбаля с группой Фирташа такое: «Это не то что конфликт, это притча во языцех! В партии все без исключения об этом говорят как о наглядном примере того, что будет завтра. Нашептывают «сегодня они съели Горбаля, завтра съедят всех».

- Вы о Бойко и Левочкине?

- Да. Они отобрали у Василия Грицака киевскую областную организацию и хотели городскую - у Горбаля. А две столичных организации это солидно - это влияние, контроль над фракциями в местных советах, это же самая дорогая землица ... Горбаля выпихивали из предпринимательской деятельности. Проблемы в его Укргазбанке, в чем немногие сомневаются, были созданы фирташевцами. Было даже такое, что Горбаль просто исчез и не появлялся нигде».

Следовательно, бизнес больше фактически не держит Горбаля в Киеве. Укргазбанк, тяжело пораженный кризисом, он фактически уже не контролирует после того, как в марте 2009 года предложил правительству войти в число его акционеров. Если называть вещи своими именами, банк обанкротился и был национализирован. Когда-то рентабельный трест «Киевгорстрой-1», с которым связывают Горбаля, тоже заморозил строительство столичных объектов.

То обстоятельство, что за Горбалем в настоящее время не стоят ни влиятельные покровители, ни значительный бизнес, делает его очень удобным для Януковича и стопроцентно управляемым. В 2004 году Василий Михайлович доказал в Киеве, что ради победы готов буквально на все. Как неоднократно писали в прессе, на обнародованных записях разговоров, сделанных в 2004 году, голос, похожий на голос Василия Горбаля, обсуждает с руководителем штаба Януковича Андреем Клюевым изготовление фальшивых бюллетеней, - «печенья». Горбаль отрицает сам факт таких разговоров. Но вспоминается, как в ночь после первого тура выборов-2004 депутаты-нашеукраинцы брали штурмом кафе в Голосеево, которое принадлежит нашему «герою», где нанятые молодые люди ставили «нужные» значки в толстых пачках пустых бюллетеней.

Что же, эти «умения и навыки» Горбаля могут оказаться очень уместными для Януковича и во Львове. Выборы в местные органы власти могут состояться уже осенью текущего года. Если, конечно, еще до того во Львовском областном совете не соберется две трети голосов за отставку нового губернатора. Хотя не факт, что глава государства ринется выполнять действующую Конституцию. Прецеденты очень свободного обращения с ее нормами мы уже видели.

Судя по результатам его бизнесовой деятельности, Василий Горбаль не является слишком ловким менеджером или хозяйственником. Его бизнес-структуры фактически в руинах. И похоже, что, посылая его на Львовщину, Янукович в последнюю очередь руководствовался стремлением поднять не очень благополучную экономику области и подупавшее благосостояние ее жителей.

Николай Писарчук