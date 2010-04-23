В гости к Януковичу приехал принц

Принц Великобритании Эндрю, Герцог Йоркский по приглашению правительства Украины прибыл с официальным визитом в Киеву как Специальный представитель Великобритании по вопросам международной торговли и инвестиций.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Великобритании в Украине.

Цель визита - содействие дальнейшему развитию двусторонней и международной торговли между Великобританией и Украиной, обсуждение текущей экономической ситуации и ситуации в сфере инвестиций и ознакомления с программой правительственных экономических реформ.

«Приятно видеть, что последние экономические показатели свидетельствуют о том, что в Украине возобновляется экономический рост. Я надеюсь обсудить вопросы экономики и торговли, а также инвестиционный и деловой климат с Президентом и высшими представителями правительства, а также с представителями британских и международных компаний, которые активно работают в Украине», - цитирует посольство Принца Эндрю.

23 апреля Принц Эндрю встретится с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ и министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.