Украинцам не хотят разрешать референдумы о недоверии Президенту

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ зарегистрировал у Верховной Раде проект закона «О всеукраинском референдуме».

В документе определены правовые принципы и порядок инициирования, назначения (провозглашения) и проведения всеукраинского референдума.

Законопроектом предусмотрено, что право инициировать назначение (провозглашение) всеукраинского референдума принадлежит Президенту Украины, Верховной Раде Украины и украинскому народу. В то же время назначение всеукраинского референдума не может быть инициировано в условиях военного или чрезвычайного положения на всей территории Украины или в отдельных местностях и на протяжении трех месяцев после отмены такого положения. Назначение всеукраинского референдума не может быть инициировано на протяжении одного года после проведения всеукраинского референдума.

На всеукраинский референдум может выноситься всего один вопрос. Не может быть инициировано назначение всеукраинского референдума по вопросам: налогов; бюджета; амнистии; принятия, изменения или отмены подзаконных актов; доверия Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету Министров; по кадровым вопросам.

Президент Украины, Верховная Рада Украины не могут инициировать общий всеукраинский референдум. Не может быть осуществлена народная инициатива по поводу ратификационного референдума.

Законопроектом также предусмотрено, что право назначать всеукраинский референдум принадлежит Президенту Украины и Верховной Раде. Конституционный референдум по поводу внесения изменений в Конституцию Украины, которые включают изменения в разделы I, ІІІ, ХІІІ Конституции Украины, назначается Президентом Украины по инициативе Верховной Рады.

Ратификационный референдум по вопросу изменения территории Украины назначается Верховной Радой Украины по инициативе Президента.

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается Президентом Украины.

Всеукраинский референдум относительно необходимости принятия новой Конституции (новой редакции Конституции) может быть инициирован Президентом Украины, народными депутатами Украины количеством, не меньшим трети конституционного состава ВР, или путем народной инициативы.

Назначение ратификационного референдума по вопросу изменения территории Украины инициируется Президентом Украины путем внесения в Верховную Раду Украины законопроекта о даче согласия на обязательность международного договора относительно изменения территории Украины.

Президент Украины может инициировать назначение всеукраинского референдума по даче согласия на обязательность международного договора Украины, если считает, что вопрос об обязательности настоящего договора имеет определяющее значение для соблюдения государственного суверенитета или независимости Украины, ее территориальной целостности или национальной безопасности. Президент инициирует референдум путем внесения на рассмотрение Верховной Рады проекта постановления о назначении всеукраинского референдума по предоставлению согласия на обязательность соответствующего международного договора Украины вместе с прилагаемым к нему соответствующим проектом закона и текстом договора.

В соответствии с законопроектом, для провозглашения всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо, чтобы под требованием о его проведении поставили свою подпись не менее трех миллионов избирателей при условии, что подписи под этим требованием собраны не менее чем в двух третях административно-территориальных единиц Украины и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой из таких административно-территориальных единиц.

Законопроектом предусматривается для проведения референдума создать фонд референдума, куда физическое лицо не может внести больше четырехсот минимальных размеров заработной платы, установленных на день начала процесса референдума. Запрещается делать добровольные взносы в фонд референдума субъекта процесса референдума: иностранцам и лицам без гражданства; анонимным жертводателям (без указания в платежном документе сведений, предусмотренных частью четвертой этой статьи).

Конституция (новая редакция Конституции) Украины, принятая на всеукраинском референдуме, вступает в силу со дня ее официального опубликования, если другое не указано в ее заключительных положениях.

Закон о внесении изменений в разделы I, ІІІ, ХІІІ Конституции Украины, утвержденный всеукраинским референдумом, вступает в силу со дня его официального опубликования, если другое не указано в его заключительных положениях.

Проектом закона предлагается, что изменения в Конституцию Украины, принятые на всеукраинском референдуме, вносятся в порядке, определенном Конституцией Украины. Кроме того, закон о даче согласия на обязательность международного договора, принятый на всеукраинском референдуме, вступает в силу со дня его официального опубликования, если другое не указано в его заключительных положениях. Вопрос о денонсации международного договора, согласие на обязательность которого дано законом, принятым на всеукраинском референдуме, может быть вынесен на всеукраинский референдум, инициированный в порядке, установленном данным Законом, не раньше чем через год после принятия указанного закона на всеукраинском референдуме.

Верховная Рада Украины в пределах своих полномочий может рассматривать вопрос о денонсации международного договора, согласие на обязательность которого предоставлено законом, принятым на всеукраинском референдуме, не раньше как через пять лет после принятия указанного закона на всеукраинском референдуме.

В законопроекте отмечается, что в случае принятия позитивного решения всеукраинским референдумом, инициированным для выяснения воли украинского народа относительно необходимости принятия новой Конституции (новой редакции Конституции) Украины, Президент Украины на протяжении одного года со дня официального опубликования решения референдума обязан внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект новой Конституции (новой редакции Конституции) Украины. Народные депутаты Украины в количестве, не меньше трети конституционного состава Верховной Рады Украины, в течение этого срока, имеют право внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект новой Конституции (новой редакции Конституции) Украины, альтернативный проекту, внесенному Президентом Украины.